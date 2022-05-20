Что добавить в гречку, чтобы простая каша стала роскошным блюдом
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Гречневая каша — один из самых популярных гарниров.
Несмотря на то, что гречка — это сама по себе очень вкусная каша, при частой ее готовке, она может надоесть. Поэтому важно не только правильно готовить гречневую крупу, но и подумать о дополнительных компонентах, которые сделают кашу вкуснее.
Какие необычные ингредиенты можно добавить в кашу, чтобы гречка стала в разы вкуснее обычной, пишет belnovosti.
Что можно добавить в гречку
- Фрукты, но не все. Сладость прибавит каше более интересный вкус. Можно добавлять бананы, чернослив или консервированные фрукты (ананасы, персики).
- Лосось. Рыба, особенно консервированная, отлично сочетается с гречневой крупой. Также к рыбе можно добавить овощную добавку в виде соленого огурца.
- Мягкий сыр. Сырный компонент придаст каше дополнительную мягкость и нежность. Можно использовать фету или адыгейский сыр.
Как сделать гречку рассыпчатой, но не сухой секретный лайфхак
После того как вы сварите кашу, заверните кастрюлю в теплое одеяло на 20минут. За это время крупа распаривается и становится очень мягкой. Ни в коем случае не перемешивайте кашу, советует сайт home-restaurant.
Напомним, что диетолог Светлана Фус рассказала, с чем лучше употреблять гречневую кашу для максимальной пользы.