Хлеб будет оставаться свежим намного дольше, если добавить в рецепт один продукт
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Этот хлеб обладает свойством оставаться свежим несколько дней
Качество магазинного хлеба нередко оставляет желать лучшего: можно волноваться из-за химии и за условия хранения выпечки. Поэтому некоторые хозяйки давно перешли на домашние хлебобулочные изделия. А чтобы любимый продукт оставался свежим намного дольше, его можно приготовить на основе картофельного отвара.
Домашний хлеб на картофельном пюре и отваре получается легким, воздушным и мягким, и остается таковым в течение нескольких дней, пишет zaxid.net.
Как приготовить картофельный хлеб
Ингредиенты:
- мука 500 г
- дрожжи сухие 1 ч.л. или 20 г свежих
- картофельный отвар 200 мл
- вареный картофель 200 г
- яйцо 1 шт.
- растительное масло 50 мл.
- сахар 1 ч.л.
- соль 1 ч.л.
Приготовление:
- Картошку отварить, отвар не выливать. Немного охладить. Картофель размять в пюре, перебить с отваром, яйцом, солью до однородного состояния.
- Дрожжи распустить в оставшейся жидкости вместе с сахаром и оставить минут на 10-15 до активации.
- Затем все перемешать, добавить муку. В конце добавить растительное масло, положить в миску, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 1 час.
- Выложить в смазанную маслом круглую форму. Сформировать хлеб, накрыть полотенцем и дать подойти в теплом месте минут 40-50.
- Выпекать в предварительно разогретой до 190°C духовке около 45-55 минут до полной готовности.
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