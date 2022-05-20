Хлеб будет оставаться свежим намного дольше, если добавить в рецепт один продукт

Этот хлеб обладает свойством оставаться свежим несколько дней

Качество магазинного хлеба нередко оставляет желать лучшего: можно волноваться из-за химии и за условия хранения выпечки. Поэтому некоторые хозяйки давно перешли на домашние хлебобулочные изделия. А чтобы любимый продукт оставался свежим намного дольше, его можно приготовить на основе картофельного отвара.

Домашний хлеб на картофельном пюре и отваре получается легким, воздушным и мягким, и остается таковым в течение нескольких дней, пишет zaxid.net.

Как приготовить картофельный хлеб

Ингредиенты:

мука 500 г

дрожжи сухие 1 ч.л. или 20 г свежих

картофельный отвар 200 мл

вареный картофель 200 г

яйцо 1 шт.

растительное масло 50 мл.

сахар 1 ч.л.

соль 1 ч.л.

Приготовление:

Картошку отварить, отвар не выливать. Немного охладить. Картофель размять в пюре, перебить с отваром, яйцом, солью до однородного состояния. Дрожжи распустить в оставшейся жидкости вместе с сахаром и оставить минут на 10-15 до активации. Затем все перемешать, добавить муку. В конце добавить растительное масло, положить в миску, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 1 час. Выложить в смазанную маслом круглую форму. Сформировать хлеб, накрыть полотенцем и дать подойти в теплом месте минут 40-50. Выпекать в предварительно разогретой до 190°C духовке около 45-55 минут до полной готовности.

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