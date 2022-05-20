Эту начинку к вареникам вы еще не готовили: рецепт от Клопотенко за 30 минут (видео)

Начинка из консервированной фасоли получается очень вкусной и сытной

Как отреагируют ваши близкие, если вы приготовите вареники с консервированной фасолью? Не знаете? Тогда проведите этот эксперимент, и уверяем, что ваши родные будут в восторге от такого блюда. О том, как приготовить идеальное тесто к вареникам, мы писали ранее.

Украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился интересным рецептом вареников с консервированной фасолью, которые сможет приготовить каждый.

Способ приготовления:

Берете миску, насыпаете 360 г муки, вбиваете яйцо, вливаете 180 мл воды, бросаете щепотку соли и вымешиваете до эластичности. Оставляете тесто отдохнуть на 10-15 минут. Тем временем одну луковицу мелко нарезаете и обжариваете до золотистого цвета. Добавляете соль, перец, смешиваете с банкой консервированной фасоли (жидкость всю сливаете, она нам не нужна) и перебиваете блендером. Важно: перебиваем так, чтобы остались маленькие кусочки фасоли. Лепите вареники. Варить нужно 5 минут в воде, что очень кипит и содержит щепотку соли.

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