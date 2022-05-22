Как быстро почистить киви: 30 секунд и готово

Киви — очень вкусный фрукт, но его чистка всегда проблематична.

Киви — это невероятно вкусный и полезный фрукт, который многим нравится за свой кисло-сладкий вкус, но чистить его любят далеко не все. Если делать это ножом, можно случайно срезать часть мякоти, а руками — долго. Однако есть способ, который значительно упрощает этот процесс.

Как почистить киви всего за 30 секунд, не используя нож, пишет belnovosti.

Как быстро очистить киви

Киви нужно положить в глубокую тарелку, залить кипятком, и оставить на 30 секунд, не дольше. После этого кипяток нужно слить и сразу залить фрукт холодной водой, чем холоднее, тем лучше. После этого кожицу с фрукта можно будет снять легко и просто.

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Этот способ отлично подходит для тех случаев, когда нужно сохранить целостность фрукта.

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