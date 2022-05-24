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Что добавить в маринад, чтобы шашлык получился нежным и сочным

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Шашлык с гранатовым соком - рецепт Новость обновлена 24 мая 2022, 18:02
Шашлык с гранатовым соком - рецепт

Шашлык в гранатовом соке получается очень необычным на вкус

У каждого свои предпочтения к мясу: кто-то любит острый вкус, кто-то кисло-сладкий. Кто-то добавляет в маринад черный чай, а кто-то вино. Существует множество рецептов маринада для шашлыка, которые придают ему изысканный и неповторимый вкус.

Сайт vazhnoznat.com делится самым грузинским рецептом маринада — шашлык в гранатовом соке. Мясо, благодаря такому маринаду, выйдет очень нежным, сочным и пряным.

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Ингредиенты:

  • 500 мл гранатового сока
  • 1 кг баранины или свинины
  • сухой базилик
  • паприка
  • черный молотый перец
  • 2 ст. л. соли
  • подсолнечное масло
  • 2 луковицы

Приготовление:

  1. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Мясо нарежьте на порционные кусочки.
  2. Лук помните руками, чтобы пустил сок. Добавьте к нему мясо. Посолите и поперчите. Посыпьте паприкой и сухим базиликом, добавьте подсолнечное масло. Перемешайте мясо и лук со специями.
  3. Шашлык со специями залейте гранатовым соком. Накройте миску с мясом пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 6 часов.
  4. Затем нанизайте шашлыки на шампуры вдоль волокон.
  5. Мясо готовьте минут 10–15, поворачивая шампуры и периодически поливая маринадом.

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Теги:
#Мясо #Рецепты #Шашлык #Шашлыки #Маринады