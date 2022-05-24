Что добавить в маринад, чтобы шашлык получился нежным и сочным

Шашлык в гранатовом соке получается очень необычным на вкус

У каждого свои предпочтения к мясу: кто-то любит острый вкус, кто-то кисло-сладкий. Кто-то добавляет в маринад черный чай, а кто-то вино. Существует множество рецептов маринада для шашлыка, которые придают ему изысканный и неповторимый вкус.

Сайт vazhnoznat.com делится самым грузинским рецептом маринада — шашлык в гранатовом соке. Мясо, благодаря такому маринаду, выйдет очень нежным, сочным и пряным.

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Ингредиенты:

500 мл гранатового сока

1 кг баранины или свинины

сухой базилик

паприка

черный молотый перец

2 ст. л. соли

подсолнечное масло

2 луковицы

Приготовление:

Лук очистите и нарежьте полукольцами. Мясо нарежьте на порционные кусочки. Лук помните руками, чтобы пустил сок. Добавьте к нему мясо. Посолите и поперчите. Посыпьте паприкой и сухим базиликом, добавьте подсолнечное масло. Перемешайте мясо и лук со специями. Шашлык со специями залейте гранатовым соком. Накройте миску с мясом пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 6 часов. Затем нанизайте шашлыки на шампуры вдоль волокон. Мясо готовьте минут 10–15, поворачивая шампуры и периодически поливая маринадом.

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