Что добавить в маринад, чтобы шашлык получился нежным и сочным
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Шашлык в гранатовом соке получается очень необычным на вкус
У каждого свои предпочтения к мясу: кто-то любит острый вкус, кто-то кисло-сладкий. Кто-то добавляет в маринад черный чай, а кто-то вино. Существует множество рецептов маринада для шашлыка, которые придают ему изысканный и неповторимый вкус.
Сайт vazhnoznat.com делится самым грузинским рецептом маринада — шашлык в гранатовом соке. Мясо, благодаря такому маринаду, выйдет очень нежным, сочным и пряным.
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Ингредиенты:
- 500 мл гранатового сока
- 1 кг баранины или свинины
- сухой базилик
- паприка
- черный молотый перец
- 2 ст. л. соли
- подсолнечное масло
- 2 луковицы
Приготовление:
- Лук очистите и нарежьте полукольцами. Мясо нарежьте на порционные кусочки.
- Лук помните руками, чтобы пустил сок. Добавьте к нему мясо. Посолите и поперчите. Посыпьте паприкой и сухим базиликом, добавьте подсолнечное масло. Перемешайте мясо и лук со специями.
- Шашлык со специями залейте гранатовым соком. Накройте миску с мясом пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 6 часов.
- Затем нанизайте шашлыки на шампуры вдоль волокон.
- Мясо готовьте минут 10–15, поворачивая шампуры и периодически поливая маринадом.
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