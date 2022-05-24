Ужин за 10 минут из гуманитарки: Клопотенко рассказал, что приготовить из макарон и консервов
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Кулинар предлагает приготовить блюда из тех простых продуктов, поступающих к нам как гуманитарная помощь
Что приготовить из продуктов, попадающих к нам из гуманитарной помощью? В этом материале пойдет речь о макаронах, из которых получаться простые, но очень вкусные и аппетитные блюда.
Приготовления таких блюд занимает немного времени, уверяет украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
Кулинар предлагает приготовить два вида макарон – спагетти в томатном соусе с рыбной консервой и пасту алио олио, то есть с соусом из оливкового масла и чеснока. Эта паста за 10 минут – отличный вариант для быстрого обеда или ужина.
Паста с консервированными томатами
Ингредиенты:
- Любая паста
- 2 зубчика чеснока
- 1 банка консервированных томатов
- 1 банка рыбных консервов
- 2 ст. л. оливкового масла
- любая зелень по вкусу
- соль по вкусу
Приготовление:
- Сварите пасту, пользуясь инструкцией на упаковке. Очистите и раздавите лезвием ножа 2 зубчика чеснока, порежьте крупными кусочками.
- В миску выложите консервированные томаты. Добавьте рыбные консервы и чеснок. Хорошо размешайте и посолите.
- Разогрейте сковороду из 2 ст. л. оливкового масла и выложите томаты с рыбой. Раздавите томаты, перемешайте и прогрейте несколько минут. Добавьте отварную пасту и перемешайте еще раз. Через минуту снимайте с огня. Посыпьте зеленью по вкусу.
Спагетти с соусом из оливкового масла
Ингредиенты:
- Спагетти
- 100 мл оливкового масла
- 5-6 зубчиков чеснока
- хлопья перца чили по вкусу
- соль по вкусу
Приготовление:
- Вскипятите в большой кастрюле воду с щепоткой соли и бросьте пасту, в среднем она варится примерно 6-10 минут.
- Переложите в разогретую сковороду и влейте оливковое масло. Ее нужно достаточно много — около 100 мл.
- Раздавите немного 5-6 зубчиков чеснока и добавьте в сковороду. Если есть желание, чеснок можно порезать тонкими пластинками.
- Посолите, перемешайте и прогрейте несколько минут. По желанию можно посыпать ее хлопьями перца чили.
Отметим, что макароны являются универсальным гарниром ко многим блюдам, который любят многие хозяйки благодаря простоте их приготовления. Главное, не допускать ошибок при их варке, из-за которых макароны слипаются.