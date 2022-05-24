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Ужин за 10 минут из гуманитарки: Клопотенко рассказал, что приготовить из макарон и консервов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Макароны с рыбными консервами и консервированными помидорами Новость обновлена 24 мая 2022, 21:42
Макароны с рыбными консервами и консервированными помидорами

Кулинар предлагает приготовить блюда из тех простых продуктов, поступающих к нам как гуманитарная помощь

Что приготовить из продуктов, попадающих к нам из гуманитарной помощью? В этом материале пойдет речь о макаронах, из которых получаться простые, но очень вкусные и аппетитные блюда.

Приготовления таких блюд занимает немного времени, уверяет украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Кулинар предлагает приготовить два вида макарон – спагетти в томатном соусе с рыбной консервой и пасту алио олио, то есть с соусом из оливкового масла и чеснока. Эта паста за 10 минут – отличный вариант для быстрого обеда или ужина.

Паста с консервированными томатами

Ингредиенты:

  • Любая паста
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 банка консервированных томатов
  • 1 банка рыбных консервов
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • любая зелень по вкусу
  • соль по вкусу

Приготовление:

  1. Сварите пасту, пользуясь инструкцией на упаковке. Очистите и раздавите лезвием ножа 2 зубчика чеснока, порежьте крупными кусочками.
  2. В миску выложите консервированные томаты. Добавьте рыбные консервы и чеснок. Хорошо размешайте и посолите.
  3. Разогрейте сковороду из 2 ст. л. оливкового масла и выложите томаты с рыбой. Раздавите томаты, перемешайте и прогрейте несколько минут. Добавьте отварную пасту и перемешайте еще раз. Через минуту снимайте с огня. Посыпьте зеленью по вкусу.
Паста с консервированными томатами
Паста с консервированными томатами

Спагетти с соусом из оливкового масла

Ингредиенты:

  • Спагетти
  • 100 мл оливкового масла
  • 5-6 зубчиков чеснока
  • хлопья перца чили по вкусу
  • соль по вкусу

Приготовление:

  1. Вскипятите в большой кастрюле воду с щепоткой соли и бросьте пасту, в среднем она варится примерно 6-10 минут.
  2. Переложите в разогретую сковороду и влейте оливковое масло. Ее нужно достаточно много — около 100 мл.
  3. Раздавите немного 5-6 зубчиков чеснока и добавьте в сковороду. Если есть желание, чеснок можно порезать тонкими пластинками.
  4. Посолите, перемешайте и прогрейте несколько минут. По желанию можно посыпать ее хлопьями перца чили.
Спагетти с соусом из оливкового масла
Спагетти с соусом из оливкового масла

Отметим, что макароны являются универсальным гарниром ко многим блюдам, который любят многие хозяйки благодаря простоте их приготовления. Главное, не допускать ошибок при их варке, из-за которых макароны слипаются.

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#Гуманитарная помощь #Рецепты #Макароны #Евгений Клопотенко