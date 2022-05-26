Чем заменить дефицитную соль в консервации: Клопотенко назвал альтернативы

Кулинар дал несколько действенных советов по замене соли

Из-за остановки предприятия "Артемсоль" соль может стать дефицитной для всех украинцев. Именно сейчас большинство хозяек начали задумываться, чем можно будет заменить важную пищевую добавку при консервировании овощей.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, чем можно заменить эту специю.

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Кулинар объяснил, что соль — это такой же консервант, как сахар или уксус. Поэтому в этом вопросе не стоит сильно беспокоиться — можно будет консервировать овощи без соли — с сахаром и уксусом.

В свою очередь, Клопотенко советует пересмотреть свой рацион и потреблять меньше соли.

"С точки зрения здоровья нам точно не надо искать какую-то зарубежную соль, а нужно просто ее меньше использовать. Самое простое решение — это приучить свой организм к потреблению меньшего количества соли", — говорит шеф-повар.

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Ранее Евгений Клопотенко рассказал, что приготовить из продуктов, попадающих к украинцам из гуманитарки.