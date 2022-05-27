Чем заменить обычную соль в еде: альтернативы, которые придадут блюдам новый вкус

Эти продукты есть на каждой кухне

Из-за остановки предприятия "Артемсоль" уже сейчас многие украинцы столкнулись с дефицитом специи, ее подорожанием или полным отсутствием на магазинных полках. Но как быть? Мы не представляем блюд без соли: они получаются пресными и невкусными. Есть ли альтернативы?

Отличными заменителями соли могут стать продукты, которые есть на каждой кухне. Да и в магазинах их сейчас можно приобрести без проблем. Как пишет "Лайфхакер", заменить соль в рационе без потери вкусовых качеств можно с помощью лимонного сока, уксуса, морской капусты и кучи других специй.

Лимонный сок. Немного лимонного сока в салат и никто не заметит, что блюдо не посолено. Также лимон отлично обогащает натуральный вкус рыбы. Уксус. Пробуйте все виды и выбирайте самый любимый. Его можно добавлять в супы, гарниры, к овощным, мясным и рыбным блюдам. Морская капуста. Из нее легко сделать вкусную приправу. Приобретите в аптеке сухую ламинарию и измельчите до состояния порошка. Добавляйте в овощные салаты или вторые блюда. Травы. Эстрагон, кориандр (кинза), майоран, тмин, кумин (зира) — все эти травы обладают насыщенным вкусом. Что-то может быть острым, что-то пряным, а что-то терпким. Чеснок. Чеснок обладает ярким вкусом и сильным запахом, так что с ним нужно быть поосторожней, если не хотите отпугивать людей поблизости. Свежий чеснок можно заменить на сушеный, используйте чесночный порошок. Сушеные овощи. Солоноватый вкус имеют помидоры, корень сельдерея и болгарский перец. В высушенном виде у них более насыщенный вкус.

Ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как обойтись без соли при консервации овощей.