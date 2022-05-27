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Весы и мерный стакан не нужны: рецепт жареных пирожков с картошкой, как у бабушки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Жареные пирожки с картошкой Новость обновлена 27 мая 2022, 15:31
Жареные пирожки с картошкой

В этом блюде используется дрожжевое тесто, которое готовится без лишних хлопот

Если вам кажется, что приготовление пирожков — это слишком долгий процесс, то спешим вас заверить, что результат достоин затраченных усилий. С дрожжевым тестом, который готовится без весов и мерного стакана, пирожки получатся вкуснее и мягче.

Жареные пирожки с картошкой подойдут в качестве перекуса или станут отличным угощением к чаю, пишет belnovosti.

Как приготовить жареные пирожки с картошкой

Ингредиенты для дрожжевого теста на 20 порций:

  • 3 чашки муки
  • 1 чашка молока
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. сахара
  • 4 ложки растительного масла
  • 2 ч. л. быстродействующих дрожжей

Приготовление:

  1. Перемешиваем все компоненты. При этом яйцо и молоко добавляем в последнюю очередь.
  2. Тесто должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Даем настояться около 1,5 часа.
  3. Делаем начинку. Из картофеля готовим пюре, добавляем заранее обжаренный лук, а также соль и специи.
  4. Формируем пирожки. Даем заготовкам полежать минут 10.
  5. Затем обжариваем пирожки на предварительно разогретой сковороде с растительным маслом. Приятного аппетита!

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#Рецепты #Пирожки