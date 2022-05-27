Весы и мерный стакан не нужны: рецепт жареных пирожков с картошкой, как у бабушки
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В этом блюде используется дрожжевое тесто, которое готовится без лишних хлопот
Если вам кажется, что приготовление пирожков — это слишком долгий процесс, то спешим вас заверить, что результат достоин затраченных усилий. С дрожжевым тестом, который готовится без весов и мерного стакана, пирожки получатся вкуснее и мягче.
Жареные пирожки с картошкой подойдут в качестве перекуса или станут отличным угощением к чаю, пишет belnovosti.
Как приготовить жареные пирожки с картошкой
Ингредиенты для дрожжевого теста на 20 порций:
- 3 чашки муки
- 1 чашка молока
- 1 яйцо
- 1 ст. л. сахара
- 4 ложки растительного масла
- 2 ч. л. быстродействующих дрожжей
Приготовление:
- Перемешиваем все компоненты. При этом яйцо и молоко добавляем в последнюю очередь.
- Тесто должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Даем настояться около 1,5 часа.
- Делаем начинку. Из картофеля готовим пюре, добавляем заранее обжаренный лук, а также соль и специи.
- Формируем пирожки. Даем заготовкам полежать минут 10.
- Затем обжариваем пирожки на предварительно разогретой сковороде с растительным маслом. Приятного аппетита!
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