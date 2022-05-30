Как быстро разморозить мясо: хитрость, которая работает на 100%

Кроме разморозки, эта хитрость сделает мясо намного вкуснее.

Свежее мясо оно то конечно вкуснее и полезнее, но ведь не всегда есть возможность его покупать, поэтому на помощь приходит процесс заморозки. Это хороший способ, позволяющий заметно продлить срок хранения продукта. Единственный минус этого способа — это медленная разморозка. Что же делать, чтобы ее ускорить?

Опытные домохозяйки используют один хитрый способ, который помогает не только быстрее разморозить мясо, но и улучшить его вкус, пишет belnovosti.

Как быстро разморозить мясо без микроволновки

Если оставлять мясо, чтобы оно размораживалось "естественным" путем, то можно прождать и целый день, смотря какой кусок. Однако если времени много нет, мясо можно полить одной жидкостью, которая точно есть на каждой кухне, — и это уксус.

Достаньте мясо из морозильной камеры, положите его на тарелку и полейте замороженный кусок небольшим количеством уксуса. Много лить не нужно, чтобы мясо не мариновалось. Если боитесь переборщить с дозировкой, разведите уксус в воде в равных пропорциях. Через время процедуру можно повторить.

Уксус поможет сделать переход воды из твердого состояния в жидкое намного быстрее. Кроме того, он также положительно повлияет и на вкус мяса: оно станет гораздо аппетитнее, мягче и нежнее.

Ранее "Телеграф" писал, как еще можно быстро разморозить мясо. Этот способ экстренный, поэтому не рекомендуется использовать его на постоянной основе.