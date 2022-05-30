"Паляниця з полуницею": Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусной выпечки к чаю
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Известный кулинар рассказал, как приготовить вкусный летний пирог
Знаменитый шеф-повар, судья кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить вкусную и необычную паляницу с клубникой.
Известный колумбиец поделился рецептом у себя в Инстаграме, а также посоветовал своим подписчикам поделиться блюдом с военными или нуждающимися.
"Готовьте паляницу, угощайте военных, принесите в ближайшую больницу. Поддерживайте друг друга! Мы победим!", — пишет Эктор.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 90 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Йогурт без добавлений – 200 гр
- Масло растительное – 120 гр
- Разрыхлитель – 10 гр
- Мука – 220 гр
- Клубника – 400 гр +1 ст. л. крахмала
Форма разъемная – 20 см
Способ приготовления:
- Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром.
- Добавляем йогурт, растительное масло, взбиваем дальше.
- Просеиваем муку и разрыхлитель, взбиваем.
- Стелим форму пергаментом, смазываем сливочным или растительным маслом.
- Выливаем половину теста.
- Вымытую клубнику режем на 4 части, обваливаем в крахмале, выкладываем половину клубники.
- Выливаем остальное тесто.
- Сверху выкладываем оставшуюся клубнику.
- Выпекаем 1 час при температуре 160 С.
Ранее рецептом паляницы поделился украинский кулинар Евгений Клопотенко.