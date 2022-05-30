"Паляниця з полуницею": Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусной выпечки к чаю

Известный кулинар рассказал, как приготовить вкусный летний пирог

Знаменитый шеф-повар, судья кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить вкусную и необычную паляницу с клубникой.

Известный колумбиец поделился рецептом у себя в Инстаграме, а также посоветовал своим подписчикам поделиться блюдом с военными или нуждающимися.

"Готовьте паляницу, угощайте военных, принесите в ближайшую больницу. Поддерживайте друг друга! Мы победим!", — пишет Эктор.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт

Сахар – 90 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Йогурт без добавлений – 200 гр

Масло растительное – 120 гр

Разрыхлитель – 10 гр

Мука – 220 гр

Клубника – 400 гр +1 ст. л. крахмала

Форма разъемная – 20 см

Паляница с клубникой по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Способ приготовления:

Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавляем йогурт, растительное масло, взбиваем дальше. Просеиваем муку и разрыхлитель, взбиваем. Стелим форму пергаментом, смазываем сливочным или растительным маслом. Выливаем половину теста. Вымытую клубнику режем на 4 части, обваливаем в крахмале, выкладываем половину клубники. Выливаем остальное тесто. Сверху выкладываем оставшуюся клубнику. Выпекаем 1 час при температуре 160 С.

Ранее рецептом паляницы поделился украинский кулинар Евгений Клопотенко.