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"Паляниця з полуницею": Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусной выпечки к чаю

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Паляница с клубникой Новость обновлена 30 мая 2022, 17:15
Паляница с клубникой

Известный кулинар рассказал, как приготовить вкусный летний пирог

Знаменитый шеф-повар, судья кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить вкусную и необычную паляницу с клубникой.

Известный колумбиец поделился рецептом у себя в Инстаграме, а также посоветовал своим подписчикам поделиться блюдом с военными или нуждающимися.

"Готовьте паляницу, угощайте военных, принесите в ближайшую больницу. Поддерживайте друг друга! Мы победим!", — пишет Эктор.

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 90 гр
  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Йогурт без добавлений – 200 гр
  • Масло растительное – 120 гр
  • Разрыхлитель – 10 гр
  • Мука – 220 гр
  • Клубника – 400 гр +1 ст. л. крахмала

Форма разъемная – 20 см

Паляница с клубникой по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Паляница с клубникой по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Способ приготовления:

  1. Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром.
  2. Добавляем йогурт, растительное масло, взбиваем дальше.
  3. Просеиваем муку и разрыхлитель, взбиваем.
  4. Стелим форму пергаментом, смазываем сливочным или растительным маслом.
  5. Выливаем половину теста.
  6. Вымытую клубнику режем на 4 части, обваливаем в крахмале, выкладываем половину клубники.
  7. Выливаем остальное тесто.
  8. Сверху выкладываем оставшуюся клубнику.
  9. Выпекаем 1 час при температуре 160 С.

Ранее рецептом паляницы поделился украинский кулинар Евгений Клопотенко.

Теги:
#Десерты #Рецепты #Выпечка #Эктор Хименес Браво