Как сохранить цвет борща при повторном кипячении: об этом мало кто знает

Чтобы сохранить красный цвет борща подольше, вам пригодится этот лайфхак.

Приготовить вкусный и ароматный борщ — это только пол дела. А вы попробуйте сделать так, чтобы при повторном кипячении блюдо оставалось таким же вкусным и с красивым и насыщенным красным цветом, а не превращалось в оранжевую жижу.

Борщ — такое "непостоянное" блюдо, которое легко может потерять свой оттенок, особенно при повторном кипячении. Однако спасти ситуацию вполне возможно, если знать некоторые хитрости. Какие именно, пишет belnovosti.

Как сохранить красный цвет борща

Натуральный краситель, который и делает цвет борща красным — это свекла. И именно от нее и зависит, какой оттенок получится в итоге: к примеру, свежий овощ делает суп оранжевым. Поэтому важно ее правильно подготовить и приготовить.

Сковородку хорошо разогрейте с растительным маслом, которое желательно выбирать без постороннего запаха, и обжарьте заранее измельченный корнеплод. После нужно добавить "закрепитель цвета" — томатную пасту и сахар. Такое сочетание помогает сбалансировать вкус и сохранить алый оттенок блюда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в украинском правительстве хотят популяризовать борщ и другие национальные блюда на мировом уровне. Еще раньше появилась инициатива касаемо введения в календарь специального "вкусного" праздника, которым может стать День украинского борща.

Также мы рассказывали, какой секретный ингредиент предлагают добавлять хозяйкам в борщ, чтобы он был самым вкусным.