Вкусней и проще не бывает: рецепт ленивых хачапури с сыром на сковороде

Проще этих сырных лепешек не бывает ничего

Как же нам всем хочется порой свежей, вкусной и ароматной домашней выпечки! Хрустящих жареных пирожков с картошкой или пышных оладьев… К сожалению, не всегда есть время, чтобы готовить сложную выпечку или ту, которая требует долгой жарки. В таком случае на помощь придут вкуснейшие жареные хачапури с сыром, которые готовятся всего за несколько минут.

Ленивые хачапури с сыром на сковороде: рецепт

Ингредиенты:

Мука – 1 стакан (120-130 г)

Молоко – 1 стакан (200 г)

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу (в зависимости от солености сыра)

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Сыр – 150-250 г (чем больше сыра, тем вкуснее)

Сливочное масло – маленький кусочек

Способ приготовления:

Сыр натереть на терке. В миске смешать молоко, яйцо, соль, сахар, муку, разрыхлитель. Добавить сыр, все перемешать, пишет gotovim-doma. Сковороду смазать тонким слоем растительного масла. Жарить под закрытой крышкой на маленьком огне около 7-8 минут, пока схватится тесто сверху. Аккуратно перевернуть, обжарить с другой стороны 2-3 минуты до румяности. Еще горячую лепешку можно смазать сливочным маслом.

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