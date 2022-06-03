Отличное дополнение к ужину: рецепт жареного картофеля всего за 1 минуту

Этот способ приготовления картошки называют "азиатским".

Вечером, когда приходишь домой после работы, готовка ужина — это явно не то, чем хочется заниматься. В современном мире, конечно, существует и доставка, да и во многих магазинах можно сразу купить готовую продукцию, однако тогда все деньги будут уходить только на еду. У нас для вас хорошая новость — приготовить ужин за одну минуту вполне реально, главное знать рецепты таких блюд.

Одним из таких блюд является жареный картофель "по-азиатски". Такая картошка станет отличным дополнением к ужину, или даже полноценным ужином, а также ее можно готовить в качестве закуски. Готовится это блюдо максимально быстро.

Жареный картофель "по-азиатски": рецепт

Ингредиенты:

Картофель

Чеснок

Соль, перец

Копченая паприка

Сухая аджика

Перец чили

Кукурузный крахмал

Растительное масло

Способ приготовления:

Начистите нужно вам количество картофеля, и натрите его на терке для корейской моркови. Натертый картофель просушите с помощью бумажных полотенец, а после посыпьте копченой паприкой, сухой аджикой и кукурузным крахмалом. Все это тщательно перемешайте. Обжаривайте картофель во фритюре не дольше 30-40 секунд. Чеснок и перец чили измельчите, добавьте к ним пару ложек раскаленного масла и полейте этой смесью готовый картофель. Перед подачей можно обрызгать блюдо соевым соусом.

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