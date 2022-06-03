Отличное дополнение к ужину: рецепт жареного картофеля всего за 1 минуту
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Этот способ приготовления картошки называют "азиатским".
Вечером, когда приходишь домой после работы, готовка ужина — это явно не то, чем хочется заниматься. В современном мире, конечно, существует и доставка, да и во многих магазинах можно сразу купить готовую продукцию, однако тогда все деньги будут уходить только на еду. У нас для вас хорошая новость — приготовить ужин за одну минуту вполне реально, главное знать рецепты таких блюд.
Одним из таких блюд является жареный картофель "по-азиатски". Такая картошка станет отличным дополнением к ужину, или даже полноценным ужином, а также ее можно готовить в качестве закуски. Готовится это блюдо максимально быстро.
Жареный картофель "по-азиатски": рецепт
Ингредиенты:
- Картофель
- Чеснок
- Соль, перец
- Копченая паприка
- Сухая аджика
- Перец чили
- Кукурузный крахмал
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Начистите нужно вам количество картофеля, и натрите его на терке для корейской моркови.
- Натертый картофель просушите с помощью бумажных полотенец, а после посыпьте копченой паприкой, сухой аджикой и кукурузным крахмалом. Все это тщательно перемешайте.
- Обжаривайте картофель во фритюре не дольше 30-40 секунд.
- Чеснок и перец чили измельчите, добавьте к ним пару ложек раскаленного масла и полейте этой смесью готовый картофель. Перед подачей можно обрызгать блюдо соевым соусом.
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