Что добавить в борщ, чтобы он получился необычайно вкусным: секретный ингредиент

Этот ингредиент сделать ваш борщ еще лучше.

У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления борща. Кто-то добавляет в борщ старое сало, чтобы придать ему неповторимый вкус и аромат, а кто-то ягоды или рассол. В общем, сколько хозяек, столько и рецептом традиционного украинского блюда, которое, напомним, входит в топ-20 самых вкусных первых блюд мира.

Еще одним достаточно необычным ингредиентом для борща, который сделает вкус блюда еще более насыщенным и вкусным, является сахар, пишет belnovosti. Да, этот порошок можно добавлять не только в сладкие блюда.

Зачем добавлять сахар в борщ

Несмотря на то, что томаты или томатная паста сами по себе сладкие, сахар только усилить вкусовые качества блюда. Поверьте, никто не останется равнодушным от вашего борща.

Сахар не нужно добавлять уже в готовое блюдо, лучше всего вмешать немного сладкого порошка во время приготовления зажарки. Много сыпать не нужно, достаточно будет всего щепотки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как в украинском правительстве хотят популяризовать борщ и другие национальные блюда на мировом уровне. Еще раньше появилась инициатива касаемо введения в календарь специального "вкусного" праздника, которым может стать День украинского борща.

Также мы рассказывали, какой секретный ингредиент предлагают добавлять хозяйкам в борщ, чтобы он был самым вкусным.