Как правильно замораживать клубнику и малину, чтобы она осталась целой

Замороженные таким способом ягоды сохранят свой вкус и аромат.

Чтобы зимой ощутить немного лета, многие домохозяйки замораживают различные ягоды и фрукты, самыми популярными из которых является клубника и малина. Если у вас есть сорта ранней клубники на даче, вы можете заниматься заморозкой уже, а если нет, то ранее мы писали, как ее правильно удобрять, чтобы получить сладкие и крупные плоды.

Лучше всего замораживать ягоды целиком, так они и вид сохраняют красивее, и вкус их останется насыщеннее. Как заморозить клубнику и малину, чтобы они оставались целыми, пишет belnovosti.

Как правильно замораживать клубнику и малину

Перед тем, как отправить ягоды в морозильную камеру, их нужно тщательно перебрать, промыть и очистить от плодоножек, а от всех поврежденных ягоды — избавиться. Затем клубнику и малину разложите в один слой на ровной поверхности, можно взять разделочную доску, и отправьте ягоды в морозильную камеру.

После того как малина и клубника немного подмерзнут, их можно переложить в фасовочные пакеты или контейнеры. При желании ягоды можно посыпать еще сахаром, чтобы они были слаще.

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