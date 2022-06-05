Маринад для шашлыка из двух ингредиентов: мясо будет таять во рту
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Секрет нежного мяса заключается в том, что ему нужно перемешивать в маринаде минимум 5-7 минут.
В теплое время года вряд ли кто-то сможет отказаться от удовольствия выбраться с друзьями или семьей на пикник и приготовить аппетитный шашлык. Лето — это отличная пора для такой "деятельности". А чтобы шашлык точно удался важно уметь правильно выбирать мясо, а также правильно его мариновать.
Одним из самых популярных маринадов для шашлыка является майонез, и мы предлагаем вам ознакомиться с рецептом маринада именно на его основе. Благодаря этому маринаду, мясо будет просто таять во рту, пишет belnovosti.
Маринад для шашлыка на майонезе: рецепт
Ингредиенты:
- лук – 2-3 шт.;
- соль и черный перец – по вкусу;
- майонез;
- куриная грудка – 1 кг.
Способ приготовления
- Нарежьте лук полукольцами и положите его в кастрюлю. Посолите, поперчите и помните, чтобы он дал сок.
- Куриную грудку нарежьте на крупные куски и положите ее в кастрюлю с луком.
- Залейте грудку и лук майонезом и тщательно все перемешайте.
- Накройте кастрюлю крышкой и оправьте в холодильник на сутки.
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