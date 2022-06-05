Маринад для шашлыка из двух ингредиентов: мясо будет таять во рту

Секрет нежного мяса заключается в том, что ему нужно перемешивать в маринаде минимум 5-7 минут.

В теплое время года вряд ли кто-то сможет отказаться от удовольствия выбраться с друзьями или семьей на пикник и приготовить аппетитный шашлык. Лето — это отличная пора для такой "деятельности". А чтобы шашлык точно удался важно уметь правильно выбирать мясо, а также правильно его мариновать.

Одним из самых популярных маринадов для шашлыка является майонез, и мы предлагаем вам ознакомиться с рецептом маринада именно на его основе. Благодаря этому маринаду, мясо будет просто таять во рту, пишет belnovosti.

Маринад для шашлыка на майонезе: рецепт

Ингредиенты:

лук – 2-3 шт.;

соль и черный перец – по вкусу;

майонез;

куриная грудка – 1 кг.

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Способ приготовления

Нарежьте лук полукольцами и положите его в кастрюлю. Посолите, поперчите и помните, чтобы он дал сок. Куриную грудку нарежьте на крупные куски и положите ее в кастрюлю с луком. Залейте грудку и лук майонезом и тщательно все перемешайте. Накройте кастрюлю крышкой и оправьте в холодильник на сутки.

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