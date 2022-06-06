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"Жариться" на кухне не придется: простой способ законсервировать вкуснейшие огурцы по-холодному

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Огурцы получатся сочными и хрустящими
Огурцы получатся сочными и хрустящими

Париться на кухне ради вкусных огурчиков больше не придется

Наступает сезон консервации, и хозяйки уже находятся в поисках различных лайфхаков, как облегчить этот трудоемкий процесс. Например, можно ли заменить дефицитную нынче соль морской в консервации. На этот же раз мы расскажем, как законсервировать огурцы холодным способом, для того чтобы вам не пришлось мучиться с ними на кухне в жару.

Что понадобится:

  • стеклянные банки по 1,5-3 л;
  • крышки под закатку;
  • кастрюля;
  • дуршлаг;
  • закаточная машинка;
  • чайная ложка;
  • нож.

Ингредиенты из расчета на 2 кг огурцов:

  • пищевая сода для мытья банок;
  • огурцы небольшого размера – 2 кг;
  • чеснок – 4 зубка;
  • лист хрена – 1 шт.;
  • соцветия укропа – 3 шт.;
  • горчичный порошок – ½ ч. л.;
  • черный перец – 3 горошины;
  • листья смородины – 5 шт.;
  • соль – 100 г;
  • вода – 1 л.

Способ приготовления

Порядок действий по холодной консервации выглядит следующим образом:

  1. Помыть банки с содой и прополоскать водой из крана, пишет 1000.menu.
  2. Огурцы, укроп, листья хрена и смородины вымыть, а чеснок почистить.
  3. Сложить на дно банок листья смородины и хрена, укроп, перец, чеснок, а после огурцы до верха плотно друг к другу, но не чрезмерно пережимая.
  4. Налить воду в кастрюлю и растворить в ней соль. Залить этим рассолом огурцы, а сверху присыпать горчицей.
  5. Прикрыть банки крышками и оставить их на пять дней для просолки в затемненном месте. Как только на огурцах образовался налет, а рассол посветлел, можно приступать к закатке.
  6. Накрыть банки металлическими крышками и закатать машинкой.

Ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись вообще без соли при консервации овощей.

Теги:
#Рецепты #Огурцы #Консервация