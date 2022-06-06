"Жариться" на кухне не придется: простой способ законсервировать вкуснейшие огурцы по-холодному

Париться на кухне ради вкусных огурчиков больше не придется

Наступает сезон консервации, и хозяйки уже находятся в поисках различных лайфхаков, как облегчить этот трудоемкий процесс. Например, можно ли заменить дефицитную нынче соль морской в консервации. На этот же раз мы расскажем, как законсервировать огурцы холодным способом, для того чтобы вам не пришлось мучиться с ними на кухне в жару.

Что понадобится:

стеклянные банки по 1,5-3 л;

крышки под закатку;

кастрюля;

дуршлаг;

закаточная машинка;

чайная ложка;

нож.

Ингредиенты из расчета на 2 кг огурцов:

пищевая сода для мытья банок;

огурцы небольшого размера – 2 кг;

чеснок – 4 зубка;

лист хрена – 1 шт.;

соцветия укропа – 3 шт.;

горчичный порошок – ½ ч. л.;

черный перец – 3 горошины;

листья смородины – 5 шт.;

соль – 100 г;

вода – 1 л.

Способ приготовления

Порядок действий по холодной консервации выглядит следующим образом:

Помыть банки с содой и прополоскать водой из крана, пишет 1000.menu. Огурцы, укроп, листья хрена и смородины вымыть, а чеснок почистить. Сложить на дно банок листья смородины и хрена, укроп, перец, чеснок, а после огурцы до верха плотно друг к другу, но не чрезмерно пережимая. Налить воду в кастрюлю и растворить в ней соль. Залить этим рассолом огурцы, а сверху присыпать горчицей. Прикрыть банки крышками и оставить их на пять дней для просолки в затемненном месте. Как только на огурцах образовался налет, а рассол посветлел, можно приступать к закатке. Накрыть банки металлическими крышками и закатать машинкой.

Ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись вообще без соли при консервации овощей.