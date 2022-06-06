"Жариться" на кухне не придется: простой способ законсервировать вкуснейшие огурцы по-холодному
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Париться на кухне ради вкусных огурчиков больше не придется
Наступает сезон консервации, и хозяйки уже находятся в поисках различных лайфхаков, как облегчить этот трудоемкий процесс. Например, можно ли заменить дефицитную нынче соль морской в консервации. На этот же раз мы расскажем, как законсервировать огурцы холодным способом, для того чтобы вам не пришлось мучиться с ними на кухне в жару.
Что понадобится:
- стеклянные банки по 1,5-3 л;
- крышки под закатку;
- кастрюля;
- дуршлаг;
- закаточная машинка;
- чайная ложка;
- нож.
Ингредиенты из расчета на 2 кг огурцов:
- пищевая сода для мытья банок;
- огурцы небольшого размера – 2 кг;
- чеснок – 4 зубка;
- лист хрена – 1 шт.;
- соцветия укропа – 3 шт.;
- горчичный порошок – ½ ч. л.;
- черный перец – 3 горошины;
- листья смородины – 5 шт.;
- соль – 100 г;
- вода – 1 л.
Способ приготовления
Порядок действий по холодной консервации выглядит следующим образом:
- Помыть банки с содой и прополоскать водой из крана, пишет 1000.menu.
- Огурцы, укроп, листья хрена и смородины вымыть, а чеснок почистить.
- Сложить на дно банок листья смородины и хрена, укроп, перец, чеснок, а после огурцы до верха плотно друг к другу, но не чрезмерно пережимая.
- Налить воду в кастрюлю и растворить в ней соль. Залить этим рассолом огурцы, а сверху присыпать горчицей.
- Прикрыть банки крышками и оставить их на пять дней для просолки в затемненном месте. Как только на огурцах образовался налет, а рассол посветлел, можно приступать к закатке.
- Накрыть банки металлическими крышками и закатать машинкой.
Ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись вообще без соли при консервации овощей.