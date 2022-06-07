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Как вкусно замариновать помидоры: легкий рецепт на скорую руку

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как замариновать помидоры за 30 минут Новость обновлена 07 июня 2022, 08:43
Как замариновать помидоры за 30 минут

Можно подавать как закуску и как гарнир к основному блюду

Эти помидоры, которые являются одними из самых популярных огородных культур многих дачников, получаются очень сочными и вкусными. Остроту блюда можно регулировать по вашему вкусу.

Как вкусно и быстро замариновать помидоры

Ингредиенты:

  • Помидоры 0.5 кг
  • Уксус 9% 1 ст. ложка
  • Масло растительное 1 ст. ложка
  • Горчица без сахара в составе 1 ч. ложка
  • Чеснок 3 зубчика
  • Зелень
  • Перец чёрный молотый по вкусу
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

Ингредиенты для маринада смешиваем, зелень мелко нарезаем, чеснок выдавливаем через пресс. Помидоры нарезаем кольцами, смешиваем с заправкой. Убираем в холодильник на 30 минут.

Ранее сообщалось, как вкусно и не скучно мариновать огурцы: мы их мариновали и в кетчупе чили, и засаливали огурцы в пакете, и "малосолили" по рецепту Евгения Клопотенко.

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#Помидоры #Рецепты #Томаты #Маринады