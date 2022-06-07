Как вкусно замариновать помидоры: легкий рецепт на скорую руку

Можно подавать как закуску и как гарнир к основному блюду

Эти помидоры, которые являются одними из самых популярных огородных культур многих дачников, получаются очень сочными и вкусными. Остроту блюда можно регулировать по вашему вкусу.

Как вкусно и быстро замариновать помидоры

Ингредиенты:

Помидоры 0.5 кг

Уксус 9% 1 ст. ложка

Масло растительное 1 ст. ложка

Горчица без сахара в составе 1 ч. ложка

Чеснок 3 зубчика

Зелень

Перец чёрный молотый по вкусу

Соль по вкусу

Способ приготовления:

Ингредиенты для маринада смешиваем, зелень мелко нарезаем, чеснок выдавливаем через пресс. Помидоры нарезаем кольцами, смешиваем с заправкой. Убираем в холодильник на 30 минут.

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