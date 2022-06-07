Как вкусно замариновать помидоры: легкий рецепт на скорую руку
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Можно подавать как закуску и как гарнир к основному блюду
Эти помидоры, которые являются одними из самых популярных огородных культур многих дачников, получаются очень сочными и вкусными. Остроту блюда можно регулировать по вашему вкусу.
Как вкусно и быстро замариновать помидоры
Ингредиенты:
- Помидоры 0.5 кг
- Уксус 9% 1 ст. ложка
- Масло растительное 1 ст. ложка
- Горчица без сахара в составе 1 ч. ложка
- Чеснок 3 зубчика
- Зелень
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
Ингредиенты для маринада смешиваем, зелень мелко нарезаем, чеснок выдавливаем через пресс. Помидоры нарезаем кольцами, смешиваем с заправкой. Убираем в холодильник на 30 минут.
Ранее сообщалось, как вкусно и не скучно мариновать огурцы: мы их мариновали и в кетчупе чили, и засаливали огурцы в пакете, и "малосолили" по рецепту Евгения Клопотенко.