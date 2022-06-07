Как приготовить рассыпчатую гречку без плиты: простейший способ

Для приготовления этого блюда практически не придется прикладывать усилий

Гречка — не только невероятно полезная крупа, но еще и потрясающе вкусное блюдо, если знать, как ее правильно приготовить. Для того чтобы гречка не напоминала слипшуюся кашицу, а была рассыпчатой, но при этом не сухой, необходимо знать секреты ее приготовления.

Прстым рецептом приготовления рассыпчатой гречки с овощами и грибами поделились на странице "Готовьте и пробуйте" в Instagram. Такое блюдо всегда получается идеальным.

Ингредиенты:

гречка – 1 стакан

вода – 2 стакана

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

шампиньоны – 250 г

горошек зеленый (мороженый) – 1 стакан

чеснок – 2 зубчика

масло оливковое – 2 ст.л

соль, перец

итальянские травы

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Способ приготовления:

Включить мультиварку в режим жарки на 15 минут. Влить масло и поджарить целый раздавленный чеснок. Поэтапно добавлять овощи: мелко нарезанный лук, натертую морковь, мороженый горошек. Положить измельченные шампиньоны. Все давать поочередно. Каждый отдельный компонент жарить по 3 минуты, помешивать. Когда овощи готовы, засыпать гречку (предварительно перебранную и помытую). Влить воду, засыпать специи. Выбрать режим "гречка".

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