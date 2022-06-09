Всего один ингредиент сделает маринованные огурцы хрустящими: бабушкина хитрость

Этой хитростью пользовались еще несколько десятков лет назад.

Лето — это "главная" пора, когда многие домохозяйки начинают готовиться к зиме, заготавливая консервацию. Одними из самых популярных овощей, в том числе и для консервации, являются огурцы. Баночка вкуснейших и хрустящих огурчиков — как никогда кстати к любому блюду.

Как же сделать так, чтобы овощ оставался хрустящим, а не мягким, как это часто получается? Секрет лишь в одном ингредиенте, который в консервацию добавляли еще наши бабушки. И этот секретный продукт — это дубовый листок, пишет belnovosti.

Как сделать маринованные огурцы хрустящими

Листья дуба — именно это тот секретный ингредиент, который может сделать огурцы более хрустящими. На 6 кг огурцов в основном берут около 20 листочков.

Более того, дубовые листья также придают овощам терпкий аромат и вкус, а также с их помощью маринованные овощи дольше хранятся. Стоит отметить, что баночку маринованных огурцов дубовыми листьями можно открывать уже через месяц.

Ранее сообщалось, как вкусно и не скучно мариновать огурцы: мы их мариновали и в кетчупе чили, и засаливали огурцы в пакете, и даже "малосолили" по рецепту Евгения Клопотенко.

Также ранее Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись вообще без соли при консервации овощей.