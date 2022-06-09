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Как приготовить картошку в мундире всего за 5 минут: лайфхак, который сэкономит ваше время

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как быстро приготовить картофель "в мундире"
Как быстро приготовить картофель "в мундире"

Этот способ приготовления считается самым полезным.

Картошка "в мундире" — это как незаменимый ингредиент для многих салатов, так и достаточно вкусное самостоятельное блюдо. На его приготовление и так не уходит много времени, однако его можно еще больше сократить. Также ранее мы писали, как очистить вареную картошку всего за 2 секунды.

Чтобы сэкономить себе время, да еще и избавить себя от лишнего мытья посуды, картофель можно приготовить в микроволновке, пишет belnovosti. Вам больше не придется кипятить воду и ждать, пока картошка сварится.

Как сварить картофель "в мундире" в микроволновке

Тщательно помойте необходимое количество картофеля и высушите его. Затем переложите картофелины в полиэтиленовый пакетик и отправьте их на 5-7 минут в микроволновку. На этом и весь рецепт.

Ранее "Телеграф" писал о самых распространенных ошибках при варке макарон, которые лучше не допускать, чтобы они не слипались. Также мы рассказывали, как правильно варить макароны, чтобы они были вкусными и непереваренными.

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