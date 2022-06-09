Как приготовить картошку в мундире всего за 5 минут: лайфхак, который сэкономит ваше время

Этот способ приготовления считается самым полезным.

Картошка "в мундире" — это как незаменимый ингредиент для многих салатов, так и достаточно вкусное самостоятельное блюдо. На его приготовление и так не уходит много времени, однако его можно еще больше сократить. Также ранее мы писали, как очистить вареную картошку всего за 2 секунды.

Чтобы сэкономить себе время, да еще и избавить себя от лишнего мытья посуды, картофель можно приготовить в микроволновке, пишет belnovosti. Вам больше не придется кипятить воду и ждать, пока картошка сварится.

Как сварить картофель "в мундире" в микроволновке

Тщательно помойте необходимое количество картофеля и высушите его. Затем переложите картофелины в полиэтиленовый пакетик и отправьте их на 5-7 минут в микроволновку. На этом и весь рецепт.

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