Что положить в банку с закатками, чтобы они не лопнули: проверенные лайфхаки
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Ни одна банка с огурцами не "взорвется", если вы будете пользоваться этими советами.
Вот-вот наступит время, когда большинство домохозяек начнет заниматься консервацией, чтобы заготовить как можно больше вкусностей на зиму. Однако этот процесс таит в себе много подводных камней: то огурцы получаются мягкими, то банки полопались и т.д. О том, как справиться с первой "проблемой" мы уже писали ранее, а теперь давайте разберемся, что же делать, чтобы банки с консервацией оставались целыми.
Вы забудете, что может произойти такое, что банки с соленьями взорвутся, когда будете знать эти три маленькие хитрости. В этом нет ничего сложного, пишет belnovosti.
Что делать, чтобы банки с консервацией не взрывались:
- Тщательно промойте овощи, перед тем как складывать их в банку. Они должны быть вымыты до "скрипа". То же самое касается и всех добавок: листьев смородины, хрена и т. д. Их также желательно обдать кипятком.
- Все ингредиенты в банку складывайте через 15 минут после ее обработки.
- Желательно в рассол добавлять листья красной смородины, ведь считается, что так закатка будет стоять дольше из-за бензойной кислоты, которая защищает соленья от брожения и его последствий.
Ранее "Телеграф" писал, что кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись вообще без соли при консервации овощей.