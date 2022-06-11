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Как по-быстрому замариновать капусту, чтобы хрустела: рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Рецепт маринованной капусты Новость обновлена 11 июня 2022, 18:28
Рецепт маринованной капусты

У этой маринованной капусты получается ненавязчивый, свежий и очень приятный вкус

Такую хрустящую закуску можно есть как самостоятельное блюдо или использовать в качестве основы разнообразных блюд. Маринованная капуста быстрого приготовления нравится всем, кто ее пробовал — ее называют "бомбовой", а все из-за быстрого приготовления и невероятного вкуса.

Быстрым рецептом хрустящей маринованной капусты поделились в Инстаграм (@zakatki_na_zimy). В 200 граммах блюда всего 149 калорий, пишут в блоге.

Как быстро замариновать капусту

Ингредиенты:

  • 2 кг — капуста
  • 0,4 кг — морковь
  • 4 дольки — чеснок
  • можно добавить яблоко, свеклу

Маринад:

  • 150 мл — растительное масло
  • 150 мл — 9% уксус
  • 100 г — сахар
  • 2 ст.л. — соль
  • 3 шт. — лавровый лист
  • 5-6 горошин — черный перец
  • 0,5 л — вода

Приготовление:

  1. Все шинкуем, морковь натираем, чеснок нарезаем пластинками. Укладываем плотно в банку.
  2. В кастрюлю заливаем все компоненты для маринада и кипятим 5 минут. Затем заливаем кипящим маринадом капусту. На утро маринованная капустка готова. Приятного аппетита!

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Теги:
#Рецепты #Капуста