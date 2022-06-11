Как по-быстрому замариновать капусту, чтобы хрустела: рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 22
У этой маринованной капусты получается ненавязчивый, свежий и очень приятный вкус
Такую хрустящую закуску можно есть как самостоятельное блюдо или использовать в качестве основы разнообразных блюд. Маринованная капуста быстрого приготовления нравится всем, кто ее пробовал — ее называют "бомбовой", а все из-за быстрого приготовления и невероятного вкуса.
Быстрым рецептом хрустящей маринованной капусты поделились в Инстаграм (@zakatki_na_zimy). В 200 граммах блюда всего 149 калорий, пишут в блоге.
Как быстро замариновать капусту
Ингредиенты:
- 2 кг — капуста
- 0,4 кг — морковь
- 4 дольки — чеснок
- можно добавить яблоко, свеклу
Маринад:
- 150 мл — растительное масло
- 150 мл — 9% уксус
- 100 г — сахар
- 2 ст.л. — соль
- 3 шт. — лавровый лист
- 5-6 горошин — черный перец
- 0,5 л — вода
Приготовление:
- Все шинкуем, морковь натираем, чеснок нарезаем пластинками. Укладываем плотно в банку.
- В кастрюлю заливаем все компоненты для маринада и кипятим 5 минут. Затем заливаем кипящим маринадом капусту. На утро маринованная капустка готова. Приятного аппетита!
Ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись без соли при консервации овощей.