Варить ягоды не нужно: рецепт клубничного варенья, сохраняющее максимум пользы
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Простой и быстрый рецепт десерта на зиму
В сезон созревания клубники хозяйки запасаются консервацией на зиму, а некоторые просто замораживают ягоды. Но стоит заметить, что не все способы позволяют сохранить витамины клубники.
Делимся с вами рецептом, в котором ягоды клубники варить не придется. Десерт получится не только вкусным, но и очень полезным.
Как приготовить клубничное варенье на зиму
Ингредиенты:
- 2 кг клубники
- 1 кг сахара
- 0,5 стакана воды
Приготовление:
- Удаляем плодоножки, моем ягоды под проточной водой.
- В другой миске варим сироп: в 1 кг сахара добавляем 0,5 стакана воды и ставим на средний огонь. Варим 5-7 минут.
- Заливаем горячим сиропом клубнику, накрываем ее крышкой. Клубника в это время отдает свой сок, и сироп становится жидким.
- Остывшую клубнику процеживаем на сито, а сцеженный сок ставим кипятиться на 5-7 минут.
- Клубнику снова кладем в миску и заливаем прокипяченным горячим сиропом. Снова даем клубнике полностью остыть. И еще раз повторяем эту процедуру.
- Раскладываем клубничные ягоды в стерильные банки и заливаем кипящим сиропом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить клубничное варенье с бананом.