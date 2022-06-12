Варить ягоды не нужно: рецепт клубничного варенья, сохраняющее максимум пользы

Простой и быстрый рецепт десерта на зиму

В сезон созревания клубники хозяйки запасаются консервацией на зиму, а некоторые просто замораживают ягоды. Но стоит заметить, что не все способы позволяют сохранить витамины клубники.

Делимся с вами рецептом, в котором ягоды клубники варить не придется. Десерт получится не только вкусным, но и очень полезным.

Как приготовить клубничное варенье на зиму

Ингредиенты:

2 кг клубники

1 кг сахара

0,5 стакана воды

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Приготовление:

Удаляем плодоножки, моем ягоды под проточной водой. В другой миске варим сироп: в 1 кг сахара добавляем 0,5 стакана воды и ставим на средний огонь. Варим 5-7 минут. Заливаем горячим сиропом клубнику, накрываем ее крышкой. Клубника в это время отдает свой сок, и сироп становится жидким. Остывшую клубнику процеживаем на сито, а сцеженный сок ставим кипятиться на 5-7 минут. Клубнику снова кладем в миску и заливаем прокипяченным горячим сиропом. Снова даем клубнике полностью остыть. И еще раз повторяем эту процедуру. Раскладываем клубничные ягоды в стерильные банки и заливаем кипящим сиропом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить клубничное варенье с бананом.