Будут готовы уже на утро: простой рецепт хрустящих малосольных огурцов

Никаких пакетов и многочасовых "операций".

Одними из самых популярных овощей являются огурцы. Их можно и консервировать, и нарезать в салаты, и есть даже целиком, можно порезать на бутерброды, а можно "замалосолить" и как результат — что-то среднее между свежим и соленым огурцом.

"Телеграф" рассказывает своим читателям, как приготовить хрустящие малосольные огурцы всего за одну ночь. Поверьте, этот незатейливый рецепт наверняка станет одним из ваших любимых. А пикантный рассол, который добавит овощам непревзойденный вкус и аромат, покорит не только вас, то и всех ваших друзей и знакомых.

Малосольные огурцы: рецепт

Ингредиенты:

1 кг огурцов;

1 л воды;

1,5 ст. л. соли;

1 ст. л. сахара;

1 ст. л. горчичного порошка;

10 горошин душистого перца;

100 гр укропа;

1 головка чеснока;

4 шт. лаврового листа;

2 ст. л. уксуса.

Способ приготовления:

Замочите огурцы в ледяной воде на 2-3 часа — в этом и весь секрет хрустящих овощей. После отрежьте края огурцов, а также крупно порубите пучок укропа, на 4-5 частей. Почистите чеснок и нарежьте его пластинками. Возьмите чистую банку (а лучше две штуки по 1 л) и разложите в них поровну укроп и чеснок, а затем "поставьте" огурцы — вертикально и плотно. После добавьте лавровый лист и перец. Смешайте в воде соль и сахар и доведите ее до кипения. Добавьте уксус и горчицу, хорошо все перемешайте и разлейте рассол по банкам. Закрутите крышки и оставьте огурцы мариноваться на ночь, накрыв плотной тканью. На утро вы уже сможете полакомиться блюдом.

Ранее сообщалось, как вкусно и не скучно мариновать огурцы: мы их мариновали и в кетчупе чили, и засаливали огурцы в пакете. Также ранее Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись вообще без соли при консервации овощей.