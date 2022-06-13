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Будут готовы уже на утро: простой рецепт хрустящих малосольных огурцов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Как приготовить хрустящие малосольные огурцы Новость обновлена 13 июня 2022, 08:22
Как приготовить хрустящие малосольные огурцы

Никаких пакетов и многочасовых "операций".

Одними из самых популярных овощей являются огурцы. Их можно и консервировать, и нарезать в салаты, и есть даже целиком, можно порезать на бутерброды, а можно "замалосолить" и как результат — что-то среднее между свежим и соленым огурцом.

"Телеграф" рассказывает своим читателям, как приготовить хрустящие малосольные огурцы всего за одну ночь. Поверьте, этот незатейливый рецепт наверняка станет одним из ваших любимых. А пикантный рассол, который добавит овощам непревзойденный вкус и аромат, покорит не только вас, то и всех ваших друзей и знакомых.

Малосольные огурцы: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов;
  • 1 л воды;
  • 1,5 ст. л. соли;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1 ст. л. горчичного порошка;
  • 10 горошин душистого перца;
  • 100 гр укропа;
  • 1 головка чеснока;
  • 4 шт. лаврового листа;
  • 2 ст. л. уксуса.

Способ приготовления:

  1. Замочите огурцы в ледяной воде на 2-3 часа — в этом и весь секрет хрустящих овощей. После отрежьте края огурцов, а также крупно порубите пучок укропа, на 4-5 частей.
  2. Почистите чеснок и нарежьте его пластинками.
  3. Возьмите чистую банку (а лучше две штуки по 1 л) и разложите в них поровну укроп и чеснок, а затем "поставьте" огурцы — вертикально и плотно.
  4. После добавьте лавровый лист и перец.
  5. Смешайте в воде соль и сахар и доведите ее до кипения. Добавьте уксус и горчицу, хорошо все перемешайте и разлейте рассол по банкам.
  6. Закрутите крышки и оставьте огурцы мариноваться на ночь, накрыв плотной тканью. На утро вы уже сможете полакомиться блюдом.

Ранее сообщалось, как вкусно и не скучно мариновать огурцы: мы их мариновали и в кетчупе чили, и засаливали огурцы в пакете. Также ранее Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись вообще без соли при консервации овощей.

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#Рецепт #Огурцы #Малосольные огурцы #Соленые огурцы