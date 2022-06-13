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Соусы, которые спасут даже самый безнадежный шашлык: простые рецепты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Вкуснейшие соусы, которые сделают шашлык намного вкуснее Новость обновлена 13 июня 2022, 12:18
Вкуснейшие соусы, которые сделают шашлык намного вкуснее

Два способа спасти шашлык, которые не получился.

Перед тем, как отправиться на пикники, чтобы пожарить шашлык, нужно правильно выбрать мясо, о чем мы писали ранее, а также правильно его замариновать. Однако не стоит забывать, что шашлык также легко и испортить. В принципе сделать это может каждый, даже самый опытный кулинар, но как потом его есть. Решение простое — добавить к мясу соус или приправу.

"Телеграф" рассказывает, как приготовить два простейших соуса, которые спасут ваш пикник в том случае, если шашлык получился неаппетитным. Рецепты мы нашли на портале belnovosti. Отметим, что эти приправы можно использовать для любых блюд.

Уксусная приправа: рецепт

Ингредиенты:

  • чеснок – 7-10 зубчиков;
  • острый перец – 2 шт.;
  • болгарский перец – ½ шт.;
  • лук – ½ луковицы;
  • укроп – 2 веточки;
  • столовый уксус (9%) – 300 мл;
  • вода – 100 мл.

Способ приготовления:

Все компоненты положите в бутылку, слегка все встряхните и оставьте настаивать 8-10 часов. Вот и весь рецепт. Приправа подойдет не только для шашлыка, но и других блюд, например, к пельменям.

Томатный соус: рецепт

Ингредиенты:

  • кетчуп – 300 г;
  • чеснок – 5-6 зубчиков;
  • укроп – 1 пучок;
  • кинзу – 1 пучок;
  • черный перец – ¼ ч. л. черного перца;
  • оливковое масло – 1 ст. л.;
  • сок лимона – 1 ст. л.;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Чтобы приготовить соус лучше использовать блендер, однако можно обойтись и без него. Все ингредиенты измельчите ножом или поместите их в блендер. Все тщательно перемешайте и приправа готова.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых опасных маринадах для шашлыка, которые лучше не использовать. Такие маринады могут навредить вашему здоровью.

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#Рецепт #Соус #Шашлык #Маринованный шашлык