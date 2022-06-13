Соусы, которые спасут даже самый безнадежный шашлык: простые рецепты
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Два способа спасти шашлык, которые не получился.
Перед тем, как отправиться на пикники, чтобы пожарить шашлык, нужно правильно выбрать мясо, о чем мы писали ранее, а также правильно его замариновать. Однако не стоит забывать, что шашлык также легко и испортить. В принципе сделать это может каждый, даже самый опытный кулинар, но как потом его есть. Решение простое — добавить к мясу соус или приправу.
"Телеграф" рассказывает, как приготовить два простейших соуса, которые спасут ваш пикник в том случае, если шашлык получился неаппетитным. Рецепты мы нашли на портале belnovosti. Отметим, что эти приправы можно использовать для любых блюд.
Уксусная приправа: рецепт
Ингредиенты:
- чеснок – 7-10 зубчиков;
- острый перец – 2 шт.;
- болгарский перец – ½ шт.;
- лук – ½ луковицы;
- укроп – 2 веточки;
- столовый уксус (9%) – 300 мл;
- вода – 100 мл.
Способ приготовления:
Все компоненты положите в бутылку, слегка все встряхните и оставьте настаивать 8-10 часов. Вот и весь рецепт. Приправа подойдет не только для шашлыка, но и других блюд, например, к пельменям.
Томатный соус: рецепт
Ингредиенты:
- кетчуп – 300 г;
- чеснок – 5-6 зубчиков;
- укроп – 1 пучок;
- кинзу – 1 пучок;
- черный перец – ¼ ч. л. черного перца;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- сок лимона – 1 ст. л.;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
Чтобы приготовить соус лучше использовать блендер, однако можно обойтись и без него. Все ингредиенты измельчите ножом или поместите их в блендер. Все тщательно перемешайте и приправа готова.
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