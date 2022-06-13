До зимы не достоит: рецепт полезного джема из клубники с минимумом сахара

Идеальный рецепт для тех, кто бережет свою фигуру

С наступлением лета каждый пытается разнообразить свой рацион сезонными фруктами. Первой из созревающих ягод является клубника. Из нее можно приготовить вкусное варенье, или просто заморозить ягоды на зиму, сохранив таким образом больше витаминов.

Диетолог Ольга Гордиенко поделилась рецептом вкусного, полезного клубничного джема, для приготовления которого понадобится минимум сахара. Вкус получится умеренно сладкий, ароматный, густой.

Как приготовить джем из клубники на зиму

Ингредиенты:

Клубника 1 кг

Сахар 300 г

Загуститель для варенья на основе пектина 3 упаковки

Приготовление:

Моем банки, сушим их и стерилизуем вместе с жестяными крышками. Моем клубнику, удаляем плодоножки. В толстостенной кастрюле смешиваем клубнику, сахар и пектин, перебиваем в состояние пюре блендером. Приготовленное пюре доводим до кипения на умеренном огне и варим 5 минут. Постоянно помешиваем джем, иначе пектин может быстро загустеть и пригореть. Кипящий джем разливаем по банкам, которые затем укутываем полотенцем до полного остывания. Храним в прохладном месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить клубничное варенье с бананом.