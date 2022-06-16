Помидоры в загадочном маринаде: отменный рецепт консервированных овощей на зиму
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Томаты, приготовленные по этому рецепту, станут вашим коронным блюдом
Сейчас лучшее время для того, чтобы начать запасаться закрутками. В "расход" на консервацию и маринование идут огурцы, помидоры, капуста, рецептом которой мы делились ранее.
В этот раз предлагаем читателям рецепт загадочного маринада к томатам. Вкус получается необыкновенный, рассол пьется как приятный напиток.
Способ приготовления:
- Раскладываем помидоры по трехлитровым стерилизованным банкам.
- Заливаем кипятком, прикрываем крышками и держим так примерно 7 минут.
- Сливаем воду из помидоров в кастрюлю и добавляем из расчета на одну банку: 2,5 столовые ложки соли, 4 столовые ложки сахара, 3 гвоздики, 7 горошин черного перца, щепотку молотого красного перца, 2 лавровых листа, 2-3 очищенных зубчика чеснока.
- Доводим все до кипения и добавляем по 1 столовой ложке уксусной эссенции и водки.
- Заливаем в банки и закатываем крышкой, переворачиваем.
- После охлаждения переворачиваем обратно и храним, как привыкли.
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