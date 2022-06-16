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Помидоры в загадочном маринаде: отменный рецепт консервированных овощей на зиму

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как вкусно законсервировать помидоры Новость обновлена 16 июня 2022, 10:15
Как вкусно законсервировать помидоры

Томаты, приготовленные по этому рецепту, станут вашим коронным блюдом

Сейчас лучшее время для того, чтобы начать запасаться закрутками. В "расход" на консервацию и маринование идут огурцы, помидоры, капуста, рецептом которой мы делились ранее.

В этот раз предлагаем читателям рецепт загадочного маринада к томатам. Вкус получается необыкновенный, рассол пьется как приятный напиток.

Способ приготовления:

  1. Раскладываем помидоры по трехлитровым стерилизованным банкам.
  2. Заливаем кипятком, прикрываем крышками и держим так примерно 7 минут.
  3. Сливаем воду из помидоров в кастрюлю и добавляем из расчета на одну банку: 2,5 столовые ложки соли, 4 столовые ложки сахара, 3 гвоздики, 7 горошин черного перца, щепотку молотого красного перца, 2 лавровых листа, 2-3 очищенных зубчика чеснока.
  4. Доводим все до кипения и добавляем по 1 столовой ложке уксусной эссенции и водки.
  5. Заливаем в банки и закатываем крышкой, переворачиваем.
  6. После охлаждения переворачиваем обратно и храним, как привыкли.

Ранее "Телеграф" объяснял, как засолить помидоры, чтобы они не трескались.

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#Помидоры #Рецепты #Консервация