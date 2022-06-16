Как приготовить вкуснейшую аджику, которую не надо варить

Этот рецепт аджики удивит простотой в приготовлении

Аджика – популярная острая приправа, пришедшая к нам из грузинской кухни. Ее можно приготовить как из сырых овощей, так и уваривая все ингредиенты. Сырая аджика отлично подойдет для заготовки на зиму и дополнит запасы консервированных овощей.

"Телеграф" рассказывает, как приготовить вкусную аджику без варки по рецепту кулинарного блога Bene Gusto всего за полчаса. Чтобы увидеть видео пошагового приготовления соуса, доскролльте до конца страницы.

Понадобятся такие ингредиенты:

Сладкий перец — 500 г,

Яблоки — 100 г,

Чеснок — 90 г,

Морковь — 80 г,

Горький перец — 50 г,

Уксус 9% — 50 мл,

Соль – 25 г,

Сахар — 10 г.

Способ приготовления:

Очистить и промыть овощи. Из яблок и перца удалить семечки и плодоножки. Все ингредиенты перекрутить, используя мясорубку. Добавить соль, сахар и уксус. Перемешать. Настаивать в течение 10 минут. Переложить массу в стеклянные банки, накрыть капроновыми крышками.

Аджика готова! Зимой она отлично дополнит блюда из овощей, мяса и рыбы. Не забывайте, что соус необходимо хранить в прохладном месте!

Также добавим, что идеальным для приготовления сырой аджики по этому рецепту станет острый перец сорта "Ратунда". Его мякоть придаст соусу изысканность. Если такой найти не удалось, не волнуйтесь, подойдет и привычный "Огонек".

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