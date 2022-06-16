Идеальная закуска на зиму: рецепт пикантных баклажанов по-корейски

Эта закуска в домашних условиях готовится на удивление просто

Этот полезный овощ прекрасно сочетается с другими продуктами. Вспомним хотя бы популярные рулетики из синеньких. "Кади-ча" — это пикантная и оригинальная закуска из баклажанов.

Традиционно баклажаны по-корейски приправляют специями и заливают заправкой. Рецептом этого блюда на зиму поделились в блоге о закатках в Инстаграме.

Ингредиенты:

баклажаны 1,2 кг.;

лук репчатый — 300 гр.;

перец болгарский — 500 гр.;

перец горький 1 шт.;

помидоры 600 гр.;

чеснок — 1 головка;

соль 2,5 ч.л.;

сахар 1,5 ч.л.;

эссенция 70% 1 ч.л.;

кориандр молотый — 1,5 ч.л.

Приготовление:

Баклажаны нарезаем соломкой. Посыпаем густо солью, перемешиваем и оставляем на 30 мин. Помидоры нарезаем произвольно, перцы соломкой, лук полукольцами. Обжариваем лук на большом количестве масла до золотистого цвета. Добавляем помидоры. Жарим, помешивая, 10 мин. Добавляем перцы и тушим, все время мешая, 5 мин. Баклажаны моем, отжимаем, добавляем к овощам. Солим, добавляем сахар и посыпаем кориандром. Перемешиваем, жарим 15 мин, помешивая. За 1 мин до готовности добавляем мелко рубленный чеснок и уксус. Раскладываем смесь по стерилизованным банкам (3 шт. по 700 мл) стерильной ложкой, закатываем стерилизованными крышками. Переворачиваем вверх дном, укутываем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно вырастить баклажаны, чтобы блюда из них получались вкусными и полезными.