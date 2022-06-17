Самый надежный рецепт консервации: подойдет для любых овощей

Консервация — это не всегда сложное и энергозатратное занятие.

Лето — это сезон консерваций, когда домохозяйки отправляют "в банку" различные овощи, которые они любят. Это могут быть и огурцы, и помидоры, и кабачки, и капуста, перец или морковь. Ранее мы писали, как сделать так, чтобы банки с соленьями не взрывались, а также для чего добавлять в консервацию аспирин, а теперь мы хотим поделиться со своими читателями универсальным рецептом консервированных овощей.

Самым надежным и универсальным для любых овощей рецептом закаток на зиму поделился портал "Так просто". Отметим, что количество овощей и банок для консервации этим способом каждый регулирует самостоятельно.

Консервация на зиму: универсальный рецепт

Ингредиенты:

любимые овощи

чеснок

корень хрена

лавровый лист

смесь душистых перцев

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Для рассола:

3 л воды

4 ст. л. соли

7 ст. л. сахара

Способ приготовления:

Сначала подготовьте банки для будущих закаток. Их нужно тщательно вымыть и высушить, а затем осторожно простерилизовать каждую банку и дать им высохнуть. Овощи тщательно вымойте и очистите. При желании большие овощи можно нарезать на куски. Наполните овощами чистые банки и залейте их кипятком. Каждую банку накройте крышкой и дождитесь полного остывания кипятка. За это время приготовьте рассол: закипятите в большой кастрюле нужное количество воды и добавьте соль и сахар. Как только кипяток в банках остынет, слейте его, а овощи залейте кипящим рассолом. После в каждую банку добавьте по 3 столовые ложки уксуса. Накройте банки крышками и закатайте с помощью специального ключа.

Ранее "Телеграф" писал, что кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись вообще без соли при консервации овощей.