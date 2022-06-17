Как выбрать огурцы, которые идеально подойдут для засолки на зиму

Несколько правил помогут вам сохранить огурцы хрустящими

Приготовить идеальные малосольные огурцы можно как по экспресс-рецепту, так и более стандартным способом. Главное – правильно выбрать огурцы. Они должны быть темно-зелеными и иметь черные, а не белые шипы.

Как передает "Телеграф", на нюансы в выборе огурцов для засолки на зиму обратил внимание кулинарный блог Bene Gusto. Чтобы увидеть видео пошагового приготовления хрустящих малосольных огурцов, доскролльте до конца страницы.

Так, есть два главных правила в выборе огурцов для засолки и консервирования:

Это должны быть огурцы сортов с темно-зеленой кожурой и черными шипами. Выбираем молодые ровные огурцы длиной до 10 см.

Какие огурцы нельзя использовать для засолки:

С белыми шипами и плотной кожурой – хуже вбирают рассол, в банке попросту станут мягкими.

Перезревшие и желтые – маринование сделает кожуру и семечки очень грубыми и твердыми.

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Рецепт хрустящих малосольных огурцов

Понадобятся такие ингредиенты:

Огурцы — 1 кг,

Соль — 2 ст.л,

Чеснок — 3 зубчика,

Соцветия укропа,

Листья черной смородины — 5-7 шт.,

Листья хрена – 2-3 шт.,

Вода.

Способ приготовления:

Огурцы промыть, залить холодной водой. Оставить на 2 часа. Такой ход поможет овощам напитаться влагой, поэтому огурцы будут хрустеть. Очистить чеснок. Промыть соцветия укропа, листья черной смородины и хрена, а затем крупно все порезать. На дно банки положить треть зелени, чеснок. Плотно уложить слой огурцов, сверху – укроп с листьями смородины и хрена. Затем доложить банку огурцами и остатками зелени. Залить огурцы кипятком и оставить настаиваться на 10 минут. Слить воду, добавить соль. Рассол довести до кипения и снова залить огурцы. Банку закрыть плотной капроновой крышкой. Дать остыть. Поставить в прохладное место.

Добавим, что огурцы, приготовленные по этому рецепту, могут храниться под капроновой крышкой всю зиму. Через какой-то период рассол помутнеет, не переживайте, это нормально.

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