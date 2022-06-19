Почему рассол в банках с консервацией белеет: ошибки, которые допускают многие
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Зная об ошибках в приготовлении консервации, их можно легко избежать.
Особенно популярными среди солений являются огурцы. Наверняка у каждой домохозяйки всегда припрятано несколько баночек хрустящих огурчиков. Однако иногда бывает так, что при консервации рассол начинается мутнеть и белеть. Почему же так происходит, и что нужно делать, чтобы приготовить вкусный и прозрачный рассол.
Оказывается, белый налет и неприятный вкус рассола — это результат множественных ошибок кулинара, пишет издание "Так просто". И чтобы такого больше не происходило нужно знать 4 самые распространенные ошибки, чтобы в дальнейшем их не допускать.
Почему огуречный рассол белеет в банке
- Герметичность. Белый налет появится, если в банку попадет даже немного воздуха. Поэтому всегда нужно быть уверенными в качестве крышек, целостности банок и исправности закаточного ключа.
- Стерильность. Банки и крышки должны быть хорошо простерилизованными, иначе могут появиться вредные микроорганизмы, которые и испортят качество вашего рассола.
- Условия хранения. Если температура хранения консервации больше 7 градусов — есть большой риск того, что она испортится.
- "Химозность" огурцов. Если овощи пропитаны химическими удобрениями, а особенно нитратами, то также возможен такой "белый эффект".
Как приготовить прозрачный рассол: рекомендации
- Все ингредиенты должны быть хорошо промыты перед консервацией.
- Использовать можно и нужно только натуральные огурцы, выращенные без химикатов.
- Всегда придерживайтесь рецепта, и ничего не добавляйте "от себя" или же наоборот убирайте.
- Не используйте йодированную соль.
- Консервировать можно только в стерильной и целой посуде. То же касается и крышек с ключом.
- Также помните, что рассол должен прокипеть дважды, а уксус к нему нужно добавлять в самом конце.
Ранее сообщалось, как вкусно и не скучно мариновать огурцы: мы их мариновали и в кетчупе чили, и засаливали огурцы в пакете. Также ранее Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись вообще без соли при консервации овощей.