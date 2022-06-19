Вкусный способ охладиться: простейший рецепт хлебного кваса

Квас по этому рецепту получается газированный.

В жаркую летнюю пору всегда хочется пить, и тут на помощь приходят припрятанные холодные ягодные и фруктовые компоты, которые настаивались еще с прошлого лета, ну или холодный квас, ларьки с которым активно появляются на улицах с наступлением жары. Однако зачем его покупать, если можно приготовить самостоятельно.

Простейшим рецептом домашнего ароматного кваса, который ко всему получается очень вкусным и полезным, да еще и газированным, поделилось издание belnovosti. Отметим, что для приготовления напитка нужно будет взять 3-х и 5-литровые банки.

Хлебный квас: рецепт

Ингредиенты:

ржаной хлеб – 400 г;

изюм – 100 г;

свежие дрожжи – 10 г;

сахар – 150 г;

вода – 4 л.

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Способ приготовления:

Хлеб нарежьте небольшими кусочками, выложите на противень и отправьте в разогретую до 160 градусов духовку на 20 минут. Сухарики поместите в 3-литровую банку, залейте их 2 л кипятка и оставьте до полного остывания. После процедите содержимое банки через марлю, размокшие сухари отожмите, положите обратно в банку, и снова залейте 2 л кипятка. Накройте банку крышкой и оставьте хлеб настаиваться на час. Спустя нужное время процедите содержимое банки и слейте все в ту же емкость, где уже находится настой из первой партии. Осадок сливать не нужно. Растворите в 100 г хлебного настоя дрожжи и слейте все в общую емкость. Далее добавьте сахар и изюм. Хорошенько все размешайте, чтобы сахар полностью растворился. Оставьте квас настаиваться при комнатной температуре на 10-12 часов. После процедите напиток, разлейте его по бутылкам и поставьте на 4–5 часов в холодильник.

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