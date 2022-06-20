Как хранить консервацию, чтобы она не испортилась: важные детали, на которые стоит обратить внимание

Обязательно обратите внимание на эти моменты, если вы не хотите, чтобы весь ваш труд пошел насмарку.

Лето — это сезон консерваций, когда домохозяйки отправляют "в банку" различные овощи, которые они любят. Ранее мы писали, как сделать так, чтобы банки с соленьями не взрывались, а также для чего добавлять в консервацию аспирин, а теперь мы хотим рассказать, как же правильно хранить все свои закатки, чтобы они не испортились и простояли как можно дольше.

Чтобы избежать досадных промахов при хранении заготовок, важно обращать внимание на мелочи, пишет издание belnovosti. Если не соблюдать эти "правила", то все ваши старания могут пройти напрасно.

Как хранить заготовки, чтобы они не испортились:

Прежде чем убирать закатки на хранение в далекое место, за ними желательно понаблюдайте на протяжении 2-4 недель. К примеру, если за это время в банке появиться мутный осадок, или на поверхность всплыли пузырьки газа или образовалась стойкая пена, то от таких заготовок придется вовсе избавиться. Легкая пенка допустима только в консервациях, приготовленных из слив.

Хранить банки с консервацией на свету нельзя.

Не размещайте заготовки возле отопительных приборов, ведь высокие температуры ухудшают вкус консервированных продуктов.

Ранее "Телеграф" объяснял, что делать, если помидоры в банке трескаются.