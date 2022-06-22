Как из бочки: рецепт хрустящих огурцов на зиму без уксуса
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Соленые огурцы по этому рецепту по вкусу будут напоминать овощи как из бочонка.
Лето — это не только отпуска и отдых, но и пора различных закаток и консерваций. Каждая домохозяйка старается приготовить как можно больше заготовок на зиму, и одними из самых популярных ингредиентов являются огурцы. Мы уже писали, как приготовить маринованные огурцы за 10 минут, а теперь рассказываем, как засолить их не используя уксус и сахар.
"Телеграф" предлагает вам засолить огурцы в холодном рассоле. В результате получаются невероятно хрустящие, в меру соленые и очень вкусные огурчики "как из бочки", пишет belnovosti.
Соленые огурцы "как из бочки": рецепт
Ингредиенты:
- огурцы свежие — 4 кг;
- соль каменная — 150 гр;
- зонтики укропа — 5-7 шт.;
- листья вишни и черной смородины по 5-10 шт.;
- листья (корень) хрена — 4-5 шт.;
- чеснок по вкусу.
Способ приготовления:
- Возьмите большую пластиковую бутылку на 5 литров. Положите в нее зелень, специи и чеснок.
- Огурцы хорошенько вымочите в холодной воде и положите их в бутылку аж до горловины.
- Добавьте соль и залейте все холодной водой так, чтобы покрыты были все огурцы. Закройте бутылку и оставьте ее в прохладном месте на 5-6 дней. Отметим, что бутылка будет понемногу раздуваться. Чтобы не было "взрыва" нужно потихоньку периодически открывать крышку.
- Весь процесс брожения занимает 1,5-2 недели. После, готовые огурцы нужно хранить в холодильнике.
Напомним, существует несколько правил в выборе огурцов для консервации. Потому как не все сорта овощей подходят для маринования на зиму.
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