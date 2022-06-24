Как замариновать огурцы, чтобы рассол не помутнел: ошибки, которые не стоит совершать

Эти ошибки совершают многие хозяйки.

Лето — это сезон консерваций, и одними из самых популярных солений являются маринованные огурцы. Помимо того, что это отличное дополнение к различным салатам и блюдам, а также чудесная закуска, огуречный рассол еще может стать и "спасателем", особенно после "бурной" вечеринки. Ранее "Телеграф" писал, почему рассол в банках с консервацией белеет, а теперь рассказывает, почему случается его помутнение и как этого избежать.

Помимо того, что из-за помутнения, рассол, да и огурцы становятся неаппетитными, это также может привести к "взрыву" банок, пишет издание belnovosti. Однако зная эти пять хитростей-правил, вам удастся приготовить чистейший рассол.

Причины помутнения рассола в банках с консервацией

Мытье банок. Если банки плохо вымыты на них могут остаться следы загрязнений, пыль или моющее средство. Из-за этого и мутнеет рассол, поэтому банки нужно мыть на чисто.

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Мытье продуктов . Прежде чем заниматься консервацией, все ингредиенты: и листочки, и травы и огурцы, нужно тщательно вымыть. Если сделать это некачественно — ждите помутнения рассола.

. Прежде чем заниматься консервацией, все ингредиенты: и листочки, и травы и огурцы, нужно тщательно вымыть. Если сделать это некачественно — ждите помутнения рассола. Низкокачественные крышки . Лучше не экономить, и купить хорошие и качественные консервные крышки. Низкокачественные варианты плохо защищают соления от воздействий внешней среды и не поддерживают оптимальную микрофлору.

. Лучше не экономить, и купить хорошие и качественные консервные крышки. Низкокачественные варианты плохо защищают соления от воздействий внешней среды и не поддерживают оптимальную микрофлору. Соль . Лучше всего использовать крупную поваренную соль. Морская или йодированная — не годится.

. Лучше всего использовать крупную поваренную соль. Морская или йодированная — не годится. Сорт огурцов. Оказывается есть сорта, которые не предназначены для консервации. Поэтому нужно покупать только те, которые для этого подходят. Ранее "Телеграф" уже рассказывал, какие огурцы можно использовать для консервации.

Ранее сообщалось, как вкусно и не скучно мариновать огурцы: мы их мариновали и в кетчупе чили, и засаливали огурцы в пакете. Также ранее Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись вообще без соли при консервации овощей.