Что добавить в пирожки с картошкой, чтобы они стали намного вкуснее

Не всегда тесто решает насколько вкусными будут пирожки.

Картошка — один из самых универсальных овощей, из которых можно приготовить большое количество разнообразных блюд. К примеру, можно немного заморочиться и замесить тесто для домашних пирожков с картошкой, а можно приготовить жареный картофель "по-азиатски" всего за 1 минуту.

Если вы выбрали первый вариант и решили таки приготовить пирожки, предлагаем вам немного усовершенствовать начинку для них. Зачем использовать "чистый" картофель, если можно сделать выпечку вкуснее и сытнее, добавив несколько простых ингредиентов, пишет belnovosti. Что это за продукты — читайте далее.

Что добавить в картофельную начинку для пирожков

Можно добавить в картофельную начинку зелень: укроп или петрушку. Также некоторые кулинары добавляют измельченный обжаренный лук. С такими добавками пирожки станут аппетитнее и вкуснее. Однако их можно сделать еще вкуснее.

Отличным дополнением к картошке в пирожках могут стать соленые огурцы. Достаточно будет мелко накрошить всего пару огурцов. Помимо того, что они добавят необычный вкус и сочность пирожкам, начинку не придется солить, ведь огурцы и так соленые.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить пирожки, которые не будут черстветь.