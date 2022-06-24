Намного полезнее магазинного: простой рецепт кетчупа на зиму

Натуральные ингредиенты кетчупа делают его и вкусным, и полезным

Заготовить помидоры на зиму можно маринованным или вяленым способом, или же попробуйте приготовить домашний кетчуп. Такой соус не только обойдется дешевле, чем если покупать его в супермаркете, а и является в разы полезнее магазинного.

Как передает "Телеграф", рецептом домашнего кетчупа на зиму поделилась украинская фудблогерка Лилия Цвит у себя на канале в Youtube. По ее словам, этот вариант соуса проверен годами и особенно полюбился детворе. Видео приготовления вы увидите, если доскроллите страницу вниз.

Ингредиенты на 5 банок по 0,5 л:

помидоры – 3 кг (желательно сорта "Сливка")

болгарский перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

паприка острая – 1/4 шт. (по желанию)

Специи:

соль – 1 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

перец черный молотый – 0,5 ч.л.

корица молотая – 0,5 ч.л.

лавровый лист – 2 шт.

уксус – 2 ст.л.

крахмал – 40 г

вода – 100 мл

Способ приготовления:

Помыть помидоры, разрезать пополам и удалить серединки. Очищенные помидоры пропустить через мясорубки или с помощью измельчителя. Вылить массу в кастрюлю, додать разрезанный напополам перец, две половинки лука и кусочек паприки. Накрыть крышкой и варить 1 час. Вынуть овощи. Выключить огонь и добавить все специи, соль и сахар. Перемешать, накрыть крышкой и оставить на несколько минут массу, чтобы кетчуп немного охладился. Вынуть лавровый лист и тщательно перебить массу блендером до однородности. Также можно протереть через сито. Добавить уксус, перемешать, поставить на огонь и варить еще 30 минут. Добавить в воду крахмал, постепенно и тщательно перемешивая, чтобы не образовывались комочки. Варить еще несколько минут до загустения кетчупа. Горячий кетчуп налить в стерилизованные банки и герметично закрыть крышками. Обернуть вверх дном и закутать до застывания.

Кетчуп в домашних условиях готов! Натуральный вкус, легкая и кремоподобная консистенция соуса вас приятно удивит.

Ранее "Телеграф" делился рецептом консервирования помидоров дольками. А еще рассказывал об универсальном способе консервации любых овощей.