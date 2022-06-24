Намного полезнее магазинного: простой рецепт кетчупа на зиму
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Натуральные ингредиенты кетчупа делают его и вкусным, и полезным
Заготовить помидоры на зиму можно маринованным или вяленым способом, или же попробуйте приготовить домашний кетчуп. Такой соус не только обойдется дешевле, чем если покупать его в супермаркете, а и является в разы полезнее магазинного.
Как передает "Телеграф", рецептом домашнего кетчупа на зиму поделилась украинская фудблогерка Лилия Цвит у себя на канале в Youtube. По ее словам, этот вариант соуса проверен годами и особенно полюбился детворе. Видео приготовления вы увидите, если доскроллите страницу вниз.
Ингредиенты на 5 банок по 0,5 л:
- помидоры – 3 кг (желательно сорта "Сливка")
- болгарский перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- паприка острая – 1/4 шт. (по желанию)
Специи:
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- корица молотая – 0,5 ч.л.
- лавровый лист – 2 шт.
- уксус – 2 ст.л.
- крахмал – 40 г
- вода – 100 мл
Способ приготовления:
- Помыть помидоры, разрезать пополам и удалить серединки. Очищенные помидоры пропустить через мясорубки или с помощью измельчителя.
- Вылить массу в кастрюлю, додать разрезанный напополам перец, две половинки лука и кусочек паприки. Накрыть крышкой и варить 1 час.
- Вынуть овощи. Выключить огонь и добавить все специи, соль и сахар. Перемешать, накрыть крышкой и оставить на несколько минут массу, чтобы кетчуп немного охладился.
- Вынуть лавровый лист и тщательно перебить массу блендером до однородности. Также можно протереть через сито.
- Добавить уксус, перемешать, поставить на огонь и варить еще 30 минут.
- Добавить в воду крахмал, постепенно и тщательно перемешивая, чтобы не образовывались комочки. Варить еще несколько минут до загустения кетчупа.
- Горячий кетчуп налить в стерилизованные банки и герметично закрыть крышками. Обернуть вверх дном и закутать до застывания.
Кетчуп в домашних условиях готов! Натуральный вкус, легкая и кремоподобная консистенция соуса вас приятно удивит.
Ранее "Телеграф" делился рецептом консервирования помидоров дольками. А еще рассказывал об универсальном способе консервации любых овощей.