Сочное мясо за 15 минут: рецепт вкуснейшего шашлыка из свинины

Жарка мяса займет минут 15-17.

Впереди выходные, а это значит, что можно собраться со своими друзьями и родственниками и отправиться на пляж или в лес, чтобы отдохнуть, и, к примеру, пожарить шашлык. А чтобы такой пикник точно удался, нужно уметь правильно выбирать мясо, о чем мы писали ранее, а также правильно его мариновать. А если поход еще и спонтанный, то вам точно пригодятся экспресс-маринады.

Таким быстрым рецептом маринада для шашлыка их свинины поделилась кулинарный блогер viva.eda на своей странице в Инстаграм. Кулинар обещает, что мясо по этому рецепту будет очень нежным и сочным.

Маринад для шашлыка: рецепт

Ингредиенты:

свиная шея 2,5 кг

4 крупные луковицы

соль, перец, ваши любимые специи

стакан воды

растительное масло без запаха 80-100 мл

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Способ приготовления:

Мясо нарежьте брусочками, посыпьте немного солью и всыпьте специи. Все хорошенько перемешайте Лук нарежьте полукольцами, посолите его и перемешайте все руками. После смешайте мясо, лук и частями вводите воду до полного впитывания. Хорошо все перемешайте, также желательно это делать руками. Добавьте растительное масло, снова все перемешайте и оставьте на 2 часа.

Отметим, что перед жаркой мясо нужно довести до комнатной температуры, оно не должно быть холодным.

Ранее "Телеграф" делился рецептом самого полезного маринада. А еще мы писали о том, какой неожиданный, но очень простой ингредиент добавит в ваш маринад для шашлыка пикантности.