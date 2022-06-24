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Сочное мясо за 15 минут: рецепт вкуснейшего шашлыка из свинины

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Насаживать мясо на шампуры нужно не слишком плотно, но и без зазоров между кусками Новость обновлена 24 июня 2022, 16:03
Насаживать мясо на шампуры нужно не слишком плотно, но и без зазоров между кусками

Жарка мяса займет минут 15-17.

Впереди выходные, а это значит, что можно собраться со своими друзьями и родственниками и отправиться на пляж или в лес, чтобы отдохнуть, и, к примеру, пожарить шашлык. А чтобы такой пикник точно удался, нужно уметь правильно выбирать мясо, о чем мы писали ранее, а также правильно его мариновать. А если поход еще и спонтанный, то вам точно пригодятся экспресс-маринады.

Таким быстрым рецептом маринада для шашлыка их свинины поделилась кулинарный блогер viva.eda на своей странице в Инстаграм. Кулинар обещает, что мясо по этому рецепту будет очень нежным и сочным.

Маринад для шашлыка: рецепт

Ингредиенты:

  • свиная шея 2,5 кг
  • 4 крупные луковицы
  • соль, перец, ваши любимые специи
  • стакан воды
  • растительное масло без запаха 80-100 мл

Способ приготовления:

  1. Мясо нарежьте брусочками, посыпьте немного солью и всыпьте специи. Все хорошенько перемешайте
  2. Лук нарежьте полукольцами, посолите его и перемешайте все руками.
  3. После смешайте мясо, лук и частями вводите воду до полного впитывания. Хорошо все перемешайте, также желательно это делать руками.
  4. Добавьте растительное масло, снова все перемешайте и оставьте на 2 часа.

Отметим, что перед жаркой мясо нужно довести до комнатной температуры, оно не должно быть холодным.

Ранее "Телеграф" делился рецептом самого полезного маринада. А еще мы писали о том, какой неожиданный, но очень простой ингредиент добавит в ваш маринад для шашлыка пикантности.

Теги:
#Мясо #Свинина #Шашлык #Маринованный шашлык #маринад для шашлыка