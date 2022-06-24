"Можете пить цветы": особый рецепт компота из вишни и бузины от Клопотенко (видео)

Такие напитки готовятся не только тогда, когда достаточно сезонных ягод и фруктов

Жара диктует свои правила. Лето требует насыщенного ароматами и вкусом напиток, который легко приготовить в домашних условиях. В одной кастрюле можно комбинировать разные фрукты и ягоды: компот можно приготовить из груш или из соцветий бузины и вишни.

Интересным рецептом поделился украинский кулинар Евгений Клопотенко в Инстаграме. Победитель "МастерШефа" предлагает сварить ароматный компот из вишен, соцветий бузины и молотой корицы, который в итоге можно охладить или пить в горячем виде.

"Только вдумайтесь: вы можете пить цветы. Ах*ренное мнение. Не знаю как вас, но меня оно очень возбуждает", — пишет Клопотенко.

Компот из вишни и соцветий бузины

Ингредиенты:

2,5 л воды

400 г замороженной вишни

8-10 соцветий бузины

100-125 г сахара

1 ч. л. молотой корицы

Способ приготовления:

Соцветия бузины выкладываем в дуршлаг и промываем под проточной водой. Всыпаем в кастрюлю вишни. Заливаем их 2,5 л воды и добавляем 100-125 г сахара, 1 ч. л. молотой корицы и 8-10 соцветий бузины. Ставим кастрюлю на огонь. Когда компот закипит, даем прокипеть всего 2 минуты и выключаем. Пусть остывает и настаивается. Затем выливаем в графин, добавляем лед.

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