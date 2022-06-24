"Можете пить цветы": особый рецепт компота из вишни и бузины от Клопотенко (видео)
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Такие напитки готовятся не только тогда, когда достаточно сезонных ягод и фруктов
Жара диктует свои правила. Лето требует насыщенного ароматами и вкусом напиток, который легко приготовить в домашних условиях. В одной кастрюле можно комбинировать разные фрукты и ягоды: компот можно приготовить из груш или из соцветий бузины и вишни.
Интересным рецептом поделился украинский кулинар Евгений Клопотенко в Инстаграме. Победитель "МастерШефа" предлагает сварить ароматный компот из вишен, соцветий бузины и молотой корицы, который в итоге можно охладить или пить в горячем виде.
"Только вдумайтесь: вы можете пить цветы. Ах*ренное мнение. Не знаю как вас, но меня оно очень возбуждает", — пишет Клопотенко.
Компот из вишни и соцветий бузины
Ингредиенты:
- 2,5 л воды
- 400 г замороженной вишни
- 8-10 соцветий бузины
- 100-125 г сахара
- 1 ч. л. молотой корицы
Способ приготовления:
- Соцветия бузины выкладываем в дуршлаг и промываем под проточной водой.
- Всыпаем в кастрюлю вишни.
- Заливаем их 2,5 л воды и добавляем 100-125 г сахара, 1 ч. л. молотой корицы и 8-10 соцветий бузины.
- Ставим кастрюлю на огонь. Когда компот закипит, даем прокипеть всего 2 минуты и выключаем. Пусть остывает и настаивается. Затем выливаем в графин, добавляем лед.
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