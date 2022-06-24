Не взрывается и не требует стерилизации! Рецепт вкусного салата на зиму
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Идеальный рецепт консервации, от которой будут в восторге ленивые хозяйки
Предлагаем приготовить консервированные овощи без стерилизации. Такой салат на зиму готовится настолько просто, что вы можете закручивать овощи, таким образом, в промышленных масштабах! К тому же, этот салат никогда не взрывается.
Главное требование — четко соблюдать порядок закладки и пропорции, пишут в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.
Ингредиенты:
- Лук — 0.5 кг
- Морковь — 0.5 кг
- Баклажаны — 1 кг
- Перец сладкий — 1 кг
- Помидоры — 2 кг
- 1 с.л. сахара
- 1 с.л. соли
- 100 г уксуса 6% (можно и 9%, кто любит острее)
- 200 г растительного масла
Приготовление:
- Овощи нарезаем крупно: морковь и лук — толстыми кольцами, баклажаны — толстыми полукольцами, помидоры — дольками (они выкладываются сверху и дают основной сок).
- Складываем овощи в казан, доводим до кипения и, не помешивая, на малом огне кипятим 35-40 минут.
- Раскладываем по стерильным банкам и сразу закатываем. Не укутываем.
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