Не взрывается и не требует стерилизации! Рецепт вкусного салата на зиму

Идеальный рецепт консервации, от которой будут в восторге ленивые хозяйки

Предлагаем приготовить консервированные овощи без стерилизации. Такой салат на зиму готовится настолько просто, что вы можете закручивать овощи, таким образом, в промышленных масштабах! К тому же, этот салат никогда не взрывается.

Главное требование — четко соблюдать порядок закладки и пропорции, пишут в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Ингредиенты:

Лук — 0.5 кг

Морковь — 0.5 кг

Баклажаны — 1 кг

Перец сладкий — 1 кг

Помидоры — 2 кг

1 с.л. сахара

1 с.л. соли

100 г уксуса 6% (можно и 9%, кто любит острее)

200 г растительного масла

Приготовление:

Овощи нарезаем крупно: морковь и лук — толстыми кольцами, баклажаны — толстыми полукольцами, помидоры — дольками (они выкладываются сверху и дают основной сок). Складываем овощи в казан, доводим до кипения и, не помешивая, на малом огне кипятим 35-40 минут. Раскладываем по стерильным банкам и сразу закатываем. Не укутываем.

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