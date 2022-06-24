Укр

Не взрывается и не требует стерилизации! Рецепт вкусного салата на зиму

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
52
Консервированные овощи без стерилизации на зиму Новость обновлена 24 июня 2022, 20:29
Консервированные овощи без стерилизации на зиму

Идеальный рецепт консервации, от которой будут в восторге ленивые хозяйки

Предлагаем приготовить консервированные овощи без стерилизации. Такой салат на зиму готовится настолько просто, что вы можете закручивать овощи, таким образом, в промышленных масштабах! К тому же, этот салат никогда не взрывается.

Главное требование — четко соблюдать порядок закладки и пропорции, пишут в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • Лук — 0.5 кг
  • Морковь — 0.5 кг
  • Баклажаны — 1 кг
  • Перец сладкий — 1 кг
  • Помидоры — 2 кг
  • 1 с.л. сахара
  • 1 с.л. соли
  • 100 г уксуса 6% (можно и 9%, кто любит острее)
  • 200 г растительного масла

Приготовление:

  1. Овощи нарезаем крупно: морковь и лук — толстыми кольцами, баклажаны — толстыми полукольцами, помидоры — дольками (они выкладываются сверху и дают основной сок).
  2. Складываем овощи в казан, доводим до кипения и, не помешивая, на малом огне кипятим 35-40 минут.
  3. Раскладываем по стерильным банкам и сразу закатываем. Не укутываем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить рассол, которые не будет становиться мутным.

Теги:
#Овощи #Рецепты #Консервация