Рецепт блинов "Три стакана": блюдо, которое получится даже у самой неопытной хозяйки

Рецепт, с которым справится даже самый неопытный кулинар.

Рецепт блинов не такой уж и сложный, однако они все равно часто не получаются: рвутся, получаются резиновыми или быстро черствеют. Ранее мы уже писали, как избежать этих "проблем", а теперь хотим поделиться с вами рецептом блинчиков, которые точно получатся у всех.

Приготовить аппетитные блинчики очень просто, главное придерживаться рецепта. Как приготовить вкусное блюдо по рецепту "Три стакана", рассказывает belnovosti. Эти блины можно сочетать как со сладкой начинкой, так и соленой.

Рецепт блинов "Три стакана"

Ингредиенты:

1 стакан молока;

1 стакан кипятка;

1 стакан муки;

1 столовая ложки сахара;

2 яйца;

3 столовые ложки растительного масла.

Способ приготовления:

Яйца взбейте с солью и сахаром. Как только получится пенообразное состояние, добавьте в массу кипяток, а затем молоко. Как только смесь слегка осядет, добавьте в тесто муку. При этом не стоит переставать все взбивать. В последнюю очередь добавьте растительное масло, и дайте тесту настояться около 15 минут. Жарить блины нужно на предварительно разогретой сковороде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить пирожки, которые не будут черстветь.