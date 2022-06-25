Рецепт блинов "Три стакана": блюдо, которое получится даже у самой неопытной хозяйки
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Рецепт, с которым справится даже самый неопытный кулинар.
Рецепт блинов не такой уж и сложный, однако они все равно часто не получаются: рвутся, получаются резиновыми или быстро черствеют. Ранее мы уже писали, как избежать этих "проблем", а теперь хотим поделиться с вами рецептом блинчиков, которые точно получатся у всех.
Приготовить аппетитные блинчики очень просто, главное придерживаться рецепта. Как приготовить вкусное блюдо по рецепту "Три стакана", рассказывает belnovosti. Эти блины можно сочетать как со сладкой начинкой, так и соленой.
Рецепт блинов "Три стакана"
Ингредиенты:
- 1 стакан молока;
- 1 стакан кипятка;
- 1 стакан муки;
- 1 столовая ложки сахара;
- 2 яйца;
- 3 столовые ложки растительного масла.
Способ приготовления:
- Яйца взбейте с солью и сахаром. Как только получится пенообразное состояние, добавьте в массу кипяток, а затем молоко.
- Как только смесь слегка осядет, добавьте в тесто муку. При этом не стоит переставать все взбивать.
- В последнюю очередь добавьте растительное масло, и дайте тесту настояться около 15 минут.
- Жарить блины нужно на предварительно разогретой сковороде.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить пирожки, которые не будут черстветь.