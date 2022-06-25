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Рецепт блинов "Три стакана": блюдо, которое получится даже у самой неопытной хозяйки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тонкие и нежные блинчики – это отличное блюдо для завтрака или перекуса Новость обновлена 25 июня 2022, 12:57
Тонкие и нежные блинчики – это отличное блюдо для завтрака или перекуса

Рецепт, с которым справится даже самый неопытный кулинар.

Рецепт блинов не такой уж и сложный, однако они все равно часто не получаются: рвутся, получаются резиновыми или быстро черствеют. Ранее мы уже писали, как избежать этих "проблем", а теперь хотим поделиться с вами рецептом блинчиков, которые точно получатся у всех.

Приготовить аппетитные блинчики очень просто, главное придерживаться рецепта. Как приготовить вкусное блюдо по рецепту "Три стакана", рассказывает belnovosti. Эти блины можно сочетать как со сладкой начинкой, так и соленой.

Рецепт блинов "Три стакана"

Ингредиенты:

  • 1 стакан молока;
  • 1 стакан кипятка;
  • 1 стакан муки;
  • 1 столовая ложки сахара;
  • 2 яйца;
  • 3 столовые ложки растительного масла.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте с солью и сахаром. Как только получится пенообразное состояние, добавьте в массу кипяток, а затем молоко.
  2. Как только смесь слегка осядет, добавьте в тесто муку. При этом не стоит переставать все взбивать.
  3. В последнюю очередь добавьте растительное масло, и дайте тесту настояться около 15 минут.
  4. Жарить блины нужно на предварительно разогретой сковороде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить пирожки, которые не будут черстветь.

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#Рецепт #Блины