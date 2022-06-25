Лучше ресторанного блюда: как вкусно запечь цветную капусту дома (видео)
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Рецепт, который сможет приготовить абсолютно каждый
Вам не нравится цветная капуста? А знали ли вы, что этот овощ невероятно полезен — цветная капуста дает нам жизненно важные минералы, которые необходимы для нашего здоровья.
Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво заверяет, что вкусно запечь цветную капусту сможет каждый. Блюдо получается недорогим, легким в исполнении и очень вкусным.
Как вкусно запечь цветную капусту дома
Ингредиенты:
- Капуста цветная – 1 шт
- Приправа карри – 50 грамм
- Лимонный сок – 30 мл
- Оливковое масло – 20 мл
- Соль, перец
Для соуса:
- Масло сливочное – 30 грамм
- Мука – 20 грамм
- Молоко – 150 мл
- Сыр гауда/масдам/моцарелла – 200 грамм
- Мята
Приготовление:
- Высыпаем в емкость кари, добавляем лимонный сок, оливковое масло, перец, соль. Перемешиваем и обмазываем целиком цветную капусту.
- Затем поливаем оливковым маслом и заворачиваем в фольгу. Ставим в духовку на 1 час при 180 C.
- Готовим соус: растапливаем сливочное масло, добавляем муку, перемешиваем и солим. Затем добавляем молоко, нарезанный соломкой сыр. Перемешиваем, чтобы не пригорело.
- Достаем запеченную цветную капусту, поливаем сверху соусом и посыпаем мятой. Приятного аппетита!
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