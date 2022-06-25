Лучше ресторанного блюда: как вкусно запечь цветную капусту дома (видео)

Рецепт, который сможет приготовить абсолютно каждый

Вам не нравится цветная капуста? А знали ли вы, что этот овощ невероятно полезен — цветная капуста дает нам жизненно важные минералы, которые необходимы для нашего здоровья.

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво заверяет, что вкусно запечь цветную капусту сможет каждый. Блюдо получается недорогим, легким в исполнении и очень вкусным.

Как вкусно запечь цветную капусту дома

Ингредиенты:

Капуста цветная – 1 шт

Приправа карри – 50 грамм

Лимонный сок – 30 мл

Оливковое масло – 20 мл

Соль, перец

Для соуса:

Масло сливочное – 30 грамм

Мука – 20 грамм

Молоко – 150 мл

Сыр гауда/масдам/моцарелла – 200 грамм

Мята

Приготовление:

Высыпаем в емкость кари, добавляем лимонный сок, оливковое масло, перец, соль. Перемешиваем и обмазываем целиком цветную капусту. Затем поливаем оливковым маслом и заворачиваем в фольгу. Ставим в духовку на 1 час при 180 C. Готовим соус: растапливаем сливочное масло, добавляем муку, перемешиваем и солим. Затем добавляем молоко, нарезанный соломкой сыр. Перемешиваем, чтобы не пригорело. Достаем запеченную цветную капусту, поливаем сверху соусом и посыпаем мятой. Приятного аппетита!

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