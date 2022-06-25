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Так перец на зиму вы еще не готовили: рецепт блюда в масле с травами

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Перцы в масле с травами на зиму Новость обновлена 25 июня 2022, 21:17
Перцы в масле с травами на зиму

Получается так вкусно, что трудно сдержаться и не съесть всю банку за раз

Блюда из этого вкусного и полезного овоща могут быть разнообразными. Можно приготовить не только популярные фаршированные перцы, но и закатить их на зиму, чтобы насладиться блюдом во время новогодних праздников.

Рецептом перцев в масле с травами поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Блюдо получится невероятно вкусным и сытным, и отлично подойдет к различным гарнирам.

Ингредиенты (на 2 полулитровые банки):

  • сладкий перец разных цветов – 1 кг
  • масло растительное – 1 стакан
  • яблочный уксус – 1/2 стакана
  • острый перчик чили – 1 шт.
  • укроп – 2 больших пучка
  • чеснок – 15 зубчиков
  • соль

Приготовление (1 час):

  1. Перцы запекаем на сильно разогретом гриле до черных подпалин, кладем в пакет, закрываем, оставляем на 15 мин. Затем очищаем от кожицы и семян, нарезаем вдоль ломтиками.
  2. Укроп и чеснок измельчаем. Перчик чили чистим от семян и нарезаем тонкими колечками.
  3. В миске смешиваем масло, чеснок, укроп, перец, уксус и соль.
  4. В стерилизованные банки на дно наливаем смесь масла, укропа и чеснока. Выкладываем слой перцев. Сверху добавляем 1–2 ст. л. масляной смеси. Закрываем банку герметичной крышкой. Храним в прохладном месте.

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#Рецепты #Перец #Консервация