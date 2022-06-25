Так перец на зиму вы еще не готовили: рецепт блюда в масле с травами

Получается так вкусно, что трудно сдержаться и не съесть всю банку за раз

Блюда из этого вкусного и полезного овоща могут быть разнообразными. Можно приготовить не только популярные фаршированные перцы, но и закатить их на зиму, чтобы насладиться блюдом во время новогодних праздников.

Рецептом перцев в масле с травами поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Блюдо получится невероятно вкусным и сытным, и отлично подойдет к различным гарнирам.

Ингредиенты (на 2 полулитровые банки):

сладкий перец разных цветов – 1 кг

масло растительное – 1 стакан

яблочный уксус – 1/2 стакана

острый перчик чили – 1 шт.

укроп – 2 больших пучка

чеснок – 15 зубчиков

соль

Приготовление (1 час):

Перцы запекаем на сильно разогретом гриле до черных подпалин, кладем в пакет, закрываем, оставляем на 15 мин. Затем очищаем от кожицы и семян, нарезаем вдоль ломтиками. Укроп и чеснок измельчаем. Перчик чили чистим от семян и нарезаем тонкими колечками. В миске смешиваем масло, чеснок, укроп, перец, уксус и соль. В стерилизованные банки на дно наливаем смесь масла, укропа и чеснока. Выкладываем слой перцев. Сверху добавляем 1–2 ст. л. масляной смеси. Закрываем банку герметичной крышкой. Храним в прохладном месте.

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