Так перец на зиму вы еще не готовили: рецепт блюда в масле с травами
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Получается так вкусно, что трудно сдержаться и не съесть всю банку за раз
Блюда из этого вкусного и полезного овоща могут быть разнообразными. Можно приготовить не только популярные фаршированные перцы, но и закатить их на зиму, чтобы насладиться блюдом во время новогодних праздников.
Рецептом перцев в масле с травами поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Блюдо получится невероятно вкусным и сытным, и отлично подойдет к различным гарнирам.
Ингредиенты (на 2 полулитровые банки):
- сладкий перец разных цветов – 1 кг
- масло растительное – 1 стакан
- яблочный уксус – 1/2 стакана
- острый перчик чили – 1 шт.
- укроп – 2 больших пучка
- чеснок – 15 зубчиков
- соль
Приготовление (1 час):
- Перцы запекаем на сильно разогретом гриле до черных подпалин, кладем в пакет, закрываем, оставляем на 15 мин. Затем очищаем от кожицы и семян, нарезаем вдоль ломтиками.
- Укроп и чеснок измельчаем. Перчик чили чистим от семян и нарезаем тонкими колечками.
- В миске смешиваем масло, чеснок, укроп, перец, уксус и соль.
- В стерилизованные банки на дно наливаем смесь масла, укропа и чеснока. Выкладываем слой перцев. Сверху добавляем 1–2 ст. л. масляной смеси. Закрываем банку герметичной крышкой. Храним в прохладном месте.
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