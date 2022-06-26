Весь секрет в кефире: как приготовить пышные оладьи
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Если вы хотите, чтобы блинчики и оладушки всегда получались идеальными, нужно знать небольшую хитрость.
Многие хозяйки очень любят оладки, однако часто отказываются от их приготовления, ведь несмотря на простоту рецепта, их приготовление таит в себе много "подводных камней". Бывает, что выпечка либо не пропекается, или же тесто не хочет подниматься, и оладьи получаются тонкими и резиновыми. Однако зная некоторые хитрости, можно приготовить пышные оладки очень просто.
Добиться пышности бывает сложно, из-за чего изделие получается тонким и не очень аппетитным, однако если правильно подготовить все ингредиенты, то приготовление пройдет намного успешней. Особенно это касается кефира, пишет belnovosti.
Что надо сделать с кефиром, чтобы оладьи получились пышными
- Первое — за полчаса до готовки желательно достать все продукты из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры. Кефир и вовсе лучше прогреть на водяной бане или в микроволновке.
- Второе — помимо правильной температуры, нужно правильно рассчитывать пропорции. К примеру на стакан кефира нужно брать в два раза больше муки. Чтобы блины были пышнее, можно добавить немного разрыхлителя. Достаточно всего на кончике чайной ложки.
- Третье — это правильная последовательность. Сначала нужно соединить куриное яйцо с сахаром, после этого уже вводить прогретый кефир. Разрыхлитель сначала нужно смешать с мукой, и только потом потихоньку вводить в состав теста.
Во время приготовления блинов также могут беспокоить комки. Как их избежать в процессе приготовления теста — узнайте в нашем предыдущем материале.