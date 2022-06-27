Как замариновать помидоры, чтобы они дольше хранились: простой рецепт
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Такие помидоры приятно удивят вас вкусом и ароматностью
Если вы уже испробовали универсальный способ консервации овощей, то можете приготовить помидоры на зиму, замариновав их половинками. Заготовленные таким образом томаты получаются ароматными, с кисло-сладких вкусом и долго сохраняются.
Как передает "Телеграф", рецептом маринованных помидоров на зиму поделилась фудблогерка Лилия Цвит на ее канале в Youtube. Пошаговый процесс приготовления можете увидеть на видео (для этого доскролльте до конца страницы).
На 8 банок 1 л:
помидоры – 5 кг
лук – 1 кг
На дно банки:
соцветие укропа
лавровый лист – 1 шт.
душистый перец – 3-4 шт.
перец горошком – 3-4 шт.
чеснок – 2-3 зуб.
масло – 1 ст.л.
Маринад:
вода – 3 л
сахар – 300 г
соль – 3 ст.л. с верхом
уксус – 300 мл
Способ приготовления:
- В чистые банки поместить соцветия укропа, несколько зубчиков чеснока, лавровый лист и душистый перец.
- Помидоры сорта "Сливка" помыть и разрезать на половинки. Очищать от плодоножки можно по желанию.
- Положите в банки половинки помидоров и лук, нарезанный полукольцами, чередуя их слоями. Старайтесь заполнять банку как можно плотнее. В каждую банку добавить 1 ст.л. масла.
- Приступайте к приготовлению маринада. К воде добавить сахар, 2 ст.л. соли, уксус, все перемешать и довести до кипения. Горячим маринадом наполнить банки доверху.
- Перейдите к стерилизации. В кастрюлю положить чистое полотенце, поставить туда банки и налить воду. Стерилизовать долго не нужно: 5 минут после закипания для литровой тары, 10 минут – для большего объема.
- Стерилизованные помидоры герметично закрутить, обернуть кверху дном и оставить до остывания. Закутывать тканью не нужно.
Помидоры, маринованные половинками, готовы! Зимой они дополнят как обычный обед, так и праздничный ужин.
Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных баклажанов, который займет всего немного времени. А также мы писали, как заготовить на зиму перец с маслом и специями.