Как замариновать помидоры, чтобы они дольше хранились: простой рецепт

Такие помидоры приятно удивят вас вкусом и ароматностью

Если вы уже испробовали универсальный способ консервации овощей, то можете приготовить помидоры на зиму, замариновав их половинками. Заготовленные таким образом томаты получаются ароматными, с кисло-сладких вкусом и долго сохраняются.

Как передает "Телеграф", рецептом маринованных помидоров на зиму поделилась фудблогерка Лилия Цвит на ее канале в Youtube. Пошаговый процесс приготовления можете увидеть на видео (для этого доскролльте до конца страницы).

На 8 банок 1 л:

помидоры – 5 кг

лук – 1 кг

На дно банки:

соцветие укропа

лавровый лист – 1 шт.

душистый перец – 3-4 шт.

перец горошком – 3-4 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

масло – 1 ст.л.

Маринад:

вода – 3 л

сахар – 300 г

соль – 3 ст.л. с верхом

уксус – 300 мл

Способ приготовления:

В чистые банки поместить соцветия укропа, несколько зубчиков чеснока, лавровый лист и душистый перец. Помидоры сорта "Сливка" помыть и разрезать на половинки. Очищать от плодоножки можно по желанию. Положите в банки половинки помидоров и лук, нарезанный полукольцами, чередуя их слоями. Старайтесь заполнять банку как можно плотнее. В каждую банку добавить 1 ст.л. масла. Приступайте к приготовлению маринада. К воде добавить сахар, 2 ст.л. соли, уксус, все перемешать и довести до кипения. Горячим маринадом наполнить банки доверху. Перейдите к стерилизации. В кастрюлю положить чистое полотенце, поставить туда банки и налить воду. Стерилизовать долго не нужно: 5 минут после закипания для литровой тары, 10 минут – для большего объема. Стерилизованные помидоры герметично закрутить, обернуть кверху дном и оставить до остывания. Закутывать тканью не нужно.

Помидоры, маринованные половинками, готовы! Зимой они дополнят как обычный обед, так и праздничный ужин.

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