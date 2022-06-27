Мясо будет еще сочнее: 3 варианта маринада для шашлыка

Для мариновки мяса уксус не понадобится

Секрет идеального шашлыка состоит не только в непосредственной прожарке мяса, а и в подготовке к этому процессу. В майонезе и кефире шашлык мариновать категорически нельзя, лучше используйте для маринада натуральные составляющие и специи.

Как передает "Телеграф", рецептами маринадов для шашлыка делится кулинарный блог Bene Gusto. Под каждый вид мяса у поваров существует отдельный вариант маринада.

Маринад для шашлыка из свинины

Ингредиенты:

1,5 кг свинины,

лук,

помидор,

лимон,

соль,

перец.

Способ приготовления:

Лук и помидоры нарезать кольцами. На дно емкости уложить слой мяса, посолить и поперчить. Выложить луковые кольца и помидор. Сверху мясо сбрызнуть лимонным соком, это придаст мягкости. Убрать замаринованное мясо в холодильник на 8 часов. Периодически перемешивайте массу, так вы обеспечите идеальную пропитку маринадом.

Маринад для шашлыка из говядины

Ингредиенты:

1,5 кг мяса,

бокал красного вина,

пучок кинзы,

1 ст.л горчицы,

1 ч.л меда,

соль,

перец.

Способ приготовления:

Порубить кинзу, но не очень мелко. Добавить к мясу соль, перец, мед, горчицу. Тщательно перемешать. Залить вином и убрать в холодильник на 8 часов. Периодически помешивать говядину в процессе маринования.

Маринад для шашлыка из курицы

Ингредиенты:

2 куриных бедра,

1 ст.л меда,

половина лимона,

корень имбиря,

соль,

перец.

Способ приготовления:

Удалить из мяса кость и снять кожа с помощью ножа. Добавить мед, соль, перец, имбирь, а также выжать сок лимона. Перемешать, накрыть крышкой, оставить в холодильнике на 8-12 часов.

Ранее "Телеграф" писал, какой необычный ингредиент сделает маринад для шашлыка идеальным. А также мы рассказывали, почему нельзя добавлять в котлеты яйца и молоко.