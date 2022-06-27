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Мясо будет еще сочнее: 3 варианта маринада для шашлыка

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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С правильным маринадом шашлык вкуснее Новость обновлена 27 июня 2022, 15:14
С правильным маринадом шашлык вкуснее

Для мариновки мяса уксус не понадобится

Секрет идеального шашлыка состоит не только в непосредственной прожарке мяса, а и в подготовке к этому процессу. В майонезе и кефире шашлык мариновать категорически нельзя, лучше используйте для маринада натуральные составляющие и специи.

Как передает "Телеграф", рецептами маринадов для шашлыка делится кулинарный блог Bene Gusto. Под каждый вид мяса у поваров существует отдельный вариант маринада.

Маринад для шашлыка из свинины

Ингредиенты:

  • 1,5 кг свинины,
  • лук,
  • помидор,
  • лимон,
  • соль,
  • перец.

Способ приготовления:

  1. Лук и помидоры нарезать кольцами.
  2. На дно емкости уложить слой мяса, посолить и поперчить. Выложить луковые кольца и помидор. Сверху мясо сбрызнуть лимонным соком, это придаст мягкости.
  3. Убрать замаринованное мясо в холодильник на 8 часов. Периодически перемешивайте массу, так вы обеспечите идеальную пропитку маринадом.

Маринад для шашлыка из говядины

Ингредиенты:

  • 1,5 кг мяса,
  • бокал красного вина,
  • пучок кинзы,
  • 1 ст.л горчицы,
  • 1 ч.л меда,
  • соль,
  • перец.

Способ приготовления:

  1. Порубить кинзу, но не очень мелко.
  2. Добавить к мясу соль, перец, мед, горчицу. Тщательно перемешать. Залить вином и убрать в холодильник на 8 часов.
  3. Периодически помешивать говядину в процессе маринования.

Маринад для шашлыка из курицы

Ингредиенты:

  • 2 куриных бедра,
  • 1 ст.л меда,
  • половина лимона,
  • корень имбиря,
  • соль,
  • перец.

Способ приготовления:

  1. Удалить из мяса кость и снять кожа с помощью ножа.
  2. Добавить мед, соль, перец, имбирь, а также выжать сок лимона. Перемешать, накрыть крышкой, оставить в холодильнике на 8-12 часов.

Ранее "Телеграф" писал, какой необычный ингредиент сделает маринад для шашлыка идеальным. А также мы рассказывали, почему нельзя добавлять в котлеты яйца и молоко.

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