Мясо будет еще сочнее: 3 варианта маринада для шашлыка
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Для мариновки мяса уксус не понадобится
Секрет идеального шашлыка состоит не только в непосредственной прожарке мяса, а и в подготовке к этому процессу. В майонезе и кефире шашлык мариновать категорически нельзя, лучше используйте для маринада натуральные составляющие и специи.
Как передает "Телеграф", рецептами маринадов для шашлыка делится кулинарный блог Bene Gusto. Под каждый вид мяса у поваров существует отдельный вариант маринада.
Маринад для шашлыка из свинины
Ингредиенты:
- 1,5 кг свинины,
- лук,
- помидор,
- лимон,
- соль,
- перец.
Способ приготовления:
- Лук и помидоры нарезать кольцами.
- На дно емкости уложить слой мяса, посолить и поперчить. Выложить луковые кольца и помидор. Сверху мясо сбрызнуть лимонным соком, это придаст мягкости.
- Убрать замаринованное мясо в холодильник на 8 часов. Периодически перемешивайте массу, так вы обеспечите идеальную пропитку маринадом.
Маринад для шашлыка из говядины
Ингредиенты:
- 1,5 кг мяса,
- бокал красного вина,
- пучок кинзы,
- 1 ст.л горчицы,
- 1 ч.л меда,
- соль,
- перец.
Способ приготовления:
- Порубить кинзу, но не очень мелко.
- Добавить к мясу соль, перец, мед, горчицу. Тщательно перемешать. Залить вином и убрать в холодильник на 8 часов.
- Периодически помешивать говядину в процессе маринования.
Маринад для шашлыка из курицы
Ингредиенты:
- 2 куриных бедра,
- 1 ст.л меда,
- половина лимона,
- корень имбиря,
- соль,
- перец.
Способ приготовления:
- Удалить из мяса кость и снять кожа с помощью ножа.
- Добавить мед, соль, перец, имбирь, а также выжать сок лимона. Перемешать, накрыть крышкой, оставить в холодильнике на 8-12 часов.
Ранее "Телеграф" писал, какой необычный ингредиент сделает маринад для шашлыка идеальным. А также мы рассказывали, почему нельзя добавлять в котлеты яйца и молоко.