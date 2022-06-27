Как замариновать огурцы на зиму без лишних хлопот: супербыстрый рецепт

Особенный набор специй сделает огурцы невероятно ароматными

Пожалуй, одни из самых популярных овощей для консервации – огурцы, которые можно замариновать просто или со свеклой и другими оригинальными составляющими. Если же времени на закрутки не так много, то вам понравится экспресс-рецепт маринованных огурцов. За счет того, что он не предполагает приготовления маринада, а все ингредиенты сразу же закладываются в банки – вы значительно экономите время, потраченное на консервацию.

Как передает "Телеграф", быстрым рецептом маринованных огурцов на зиму поделилась фудблогерка Лилия Цвит на ее канале в Youtube. Весь процесс приготовления можно посмотреть на видео, доскроллив до конца страницы.

Ингредиенты

На дно банки 1 л:

соцветия укропа – 1 шт.

лавровый лист – 1 шт.

корень хрена – 2 см

корень петрушки – 2 см

чеснок — 4 зубца

душистый перец – 3 шт.

кориандр — щепотка

горчица – 0,5 ч.л.

гвоздика – 1 шт.

Для маринования на 1 л банка:

1 ст.л. соли без верха

1 ст.л.сахара

2 ст.л. уксуса 9%

Способ приготовления

Выложить сухие специи на дно банки — соцветия укропа, лавровый лист, корень хрена и петрушки, а также чеснок, душистый перец, зерна горчицы и кориандр. Замочить огурцы в прохладной воде на 2 часа, чтобы они напитались влагой и стали более хрустящими. Обрезать кончики овощей, чтобы огурцы не горчили. Заполнить огурцами банки. На 1-литровую банку добавить по 1 ст.л. соли и сахара, 2 ст.л. уксуса. Такую пропорцию легко уменьшать или увеличивать в соответствии с объемом банки. Залить огурцы кипятком, прикрыть чистыми крышками. Поставить огурцы стерилизоваться. Если используете литровую тару, то потребуется 10 минут с момента закипания. Достать простерилизованные огурцы и герметично закрыть. Осторожно взболтать, чтобы соль и сахар равномерно распределились. Перевернуть банки, обернуть одеялом и оставить в таком виде на 1 сутки.

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